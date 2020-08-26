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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6507650865096510>
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:16

  Schmit написав:
Смотреть с 3 минуты - вот она, вся мосч скрепоносного оружия.

"Рикошетом уходит выше!" :D :D - ну це шедеврально!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:46

  Kudrjavuy написав:Попробую одной строкой.
Клоуны умудрились вальнуть даже ЮжМаш https://censor.net.ua/news/3216031/akti ... lenskogo_i
- Что можно говорить о остальном?

На этом мероприятии я хотела задать их пострадавшему боссу несколько вопросов:
1. Готов ли он заплатить отставкой за капитуляцию, которой не хочет украинский народ?
2. Он хочет провести выборы в ОРДЛО и сделать депутатами сепарастив, которые резали животы за украинский флаг и рубили руки за трезубец украинском на моем родном Донбассе?
3. Как ему спится после гибели украинского воина Журавля, который истек кровью на жаре, в то время, как Зе "взял вопрос под личный контроль" и поехал в отпуск? Источник: https://censor.net.ua/n3216031

Президент виявився вошивим?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:53

  Kudrjavuy написав:Перспективы номандского формата и что на нём решается:
https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html

С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html

Оце так поворот
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:48

  Ukrainian написав:
  Kudrjavuy написав:Перспективы номандского формата и что на нём решается:
https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html

С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html

Оце так поворот

Це може бути правдою. А що тут такого?
А ось з реалізацією - проблемно. Майже на 100% впевнений що Україна б на таке не пішла.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 04:26

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:
  Kudrjavuy написав:Перспективы номандского формата и что на нём решается:
https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html

С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html

Оце так поворот

Це може бути правдою. А що тут такого?
А ось з реалізацією - проблемно. Майже на 100% впевнений що Україна б на таке не пішла.



вот С...,а я готов был выехать с оружием еще при кучме когда на тузлеофицер гражданского флота,дочку поцеловать-так надо..но не было приказу..второй раз ждал приказу,звонил,когда русские захватывали Крым,звонил в военкомат -не нуждаемся..
сдали Крым жиды.. инас поставили на колени..ну теперь уж что кулакми махать после драки.. теперь кричите анжеле гдровке-пришли нам дививизию сс мертвая голова,а то они ой-стреляют..
В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..
Севастополь..там русские правда,военные..они поддерживают расию.. Расстрелять..
у меня родственики по баббушке тоже там-расстрелять..
бабушка схватила за автомамт не смей...а тчто штыком их кончить..
она не этому я тебя учила.а доброте и лермонтову..
лермонтов-гей а доброта есть там где я..
отойди на дистанцию..затвор назад,все правильно
хлопчики открыть огнь или фойя..
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:16

Vladik
Меньше слов больше дела.
Для начала хотя бы прекратить торговлю на крови с Россией надо :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:34

  Lion+ написав:Vladik
Меньше слов больше дела.
Для начала хотя бы прекратить торговлю на крови с Россией надо :idea:

Ну покажи своїм прикладом. Малюй плакат і під ВР. Слабо? На форумах тільки баламутиш
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:36

  Vladik написав:В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..

Сидіти на дивані і кричати "надо было!" це дуже круто!
Тим більше не пише КОМУ надо было. Хто конкретно винуватий?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:56

Кратко. 2020-08-27

Кратко. 2020-08-27

1) Возвращение Саакашвили в Грузию: политик сделал заявление
И вместе у нас это получится. Я возвращаюсь

Великий украинский "реформатор" Ни хрена не сделал и сбегает
"Его ждет тюрьма": в Грузии отреагировали на новость о возвращении Саакашвили
При этом Цулукиани напомнила, что Саакашвили находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров

2) Тема дня | Ротация в Силах спецопераций. Почему Зеленский уволил Лунева и кто такой Галаган
Зеленский убирает одного из последних командующих — генералов, которых назначил не он
...
Военные эксперты считают, что президент продолжает ставить в руководство Вооруженными силами своих людей, обязанных ему карьерным ростом

Собственно, так и везде. Как и в случае с главой НБУ.

В приоритете - не профессионализм, а личная обязанность президенту.
Зеленский не думает о стране, он не способен на это. Ему главное - личная обязанность.

3) На 50 минут. В Кривом Роге из-за опоздания Зеленского отложили начало футбольного матча
Предполагалось, что гарант выступит с речью перед началом матча. В итоге Зеленский так ее и не произнес, сделав вместо этого первый удар по мячу.

Какой-то дремучий грёбанный совок.
У Зеленского объяснили его опоздание на футбольный матч в Кривом Роге
"Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки Главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс"

Если было известно, что произошел сдвиг рабочего графика, сообщить, чтобы начинали футбольный матч.
Но нет же, холопы подожду, пока сЦарь задерживается.

Вот и ответ "благодарных" болельщиков
Зображення

PS. По поводу "рабочих" поездок Зеленского по областям.
По факту, в рабочих поездках, он выступает в поддержку партии СН на местных выборах, чтобы прямо запрещено законом.
Но Бубочку какие-то там законы не гребут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:16

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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