"Рикошетом уходит выше!" - ну це шедеврально!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 сер, 2020 20:16
Додано: Сер 26 сер, 2020 21:46
На этом мероприятии я хотела задать их пострадавшему боссу несколько вопросов:
1. Готов ли он заплатить отставкой за капитуляцию, которой не хочет украинский народ?
2. Он хочет провести выборы в ОРДЛО и сделать депутатами сепарастив, которые резали животы за украинский флаг и рубили руки за трезубец украинском на моем родном Донбассе?
3. Как ему спится после гибели украинского воина Журавля, который истек кровью на жаре, в то время, как Зе "взял вопрос под личный контроль" и поехал в отпуск? Источник:
Президент виявився вошивим?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 21:53
С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США.
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Оце так поворот
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 27 сер, 2020 00:48
Це може бути правдою. А що тут такого?
А ось з реалізацією - проблемно. Майже на 100% впевнений що Україна б на таке не пішла.
Додано: Чет 27 сер, 2020 04:26
вот С...,а я готов был выехать с оружием еще при кучме когда на тузлеофицер гражданского флота,дочку поцеловать-так надо..но не было приказу..второй раз ждал приказу,звонил,когда русские захватывали Крым,звонил в военкомат -не нуждаемся..
сдали Крым жиды.. инас поставили на колени..ну теперь уж что кулакми махать после драки.. теперь кричите анжеле гдровке-пришли нам дививизию сс мертвая голова,а то они ой-стреляют..
В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..
Севастополь..там русские правда,военные..они поддерживают расию.. Расстрелять..
у меня родственики по баббушке тоже там-расстрелять..
бабушка схватила за автомамт не смей...а тчто штыком их кончить..
она не этому я тебя учила.а доброте и лермонтову..
лермонтов-гей а доброта есть там где я..
отойди на дистанцию..затвор назад,все правильно
хлопчики открыть огнь или фойя..
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:16
Vladik
Меньше слов больше дела.
Для начала хотя бы прекратить торговлю на крови с Россией надо
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:34
Ну покажи своїм прикладом. Малюй плакат і під ВР. Слабо? На форумах тільки баламутиш
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:36
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:56
Кратко. 2020-08-27
Кратко. 2020-08-27
1)
Великий украинский "реформатор" Ни хрена не сделал и сбегает
2)
Собственно, так и везде. Как и в случае с главой НБУ.
В приоритете - не профессионализм, а личная обязанность президенту.
Зеленский не думает о стране, он не способен на это. Ему главное - личная обязанность.
3)
Какой-то дремучий грёбанный совок.
Если было известно, что произошел сдвиг рабочего графика, сообщить, чтобы начинали футбольный матч.
Но нет же, холопы подожду, пока сЦарь задерживается.
Вот и ответ "благодарных" болельщиков
PS. По поводу "рабочих" поездок Зеленского по областям.
По факту, в рабочих поездках, он выступает в поддержку партии СН на местных выборах, чтобы прямо запрещено законом.
Но Бубочку какие-то там законы не гребут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:16
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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