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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6507650865096510
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:53

  andrijk777 написав:
  Vladik написав:В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..

Сидіти на дивані і кричати "надо было!" це дуже круто!
Тим більше не пише КОМУ надо было. Хто конкретно винуватий?

ато мне чтоли..? на диване никогда не сидел.. кто вынуват-на жид турчинов,не обьявил мобилизацию.. жид турчинов... не бросил остатки войск.. в крым,лично бы поехал.. и между почим во флоте приясягкгу принимал поцеловал бы жену и дочку-так надо.. надо еще фамилии ..дла мы их расстресяем..
Vladik
 
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