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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:53
andrijk777 написав: Vladik написав:
В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..
Сидіти на дивані і кричати "надо было!" це дуже круто!
Тим більше не пише КОМУ
надо было. Хто конкретно винуватий?
ато мне чтоли..? на диване никогда не сидел.. кто вынуват-на жид турчинов,не обьявил мобилизацию.. жид турчинов... не бросил остатки войск.. в крым,лично бы поехал.. и между почим во флоте приясягкгу принимал поцеловал бы жену и дочку-так надо.. надо еще фамилии ..дла мы их расстресяем..
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Vladik
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