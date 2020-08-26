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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6507650865096510
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:53

  andrijk777 написав:
  Vladik написав:В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..

Сидіти на дивані і кричати "надо было!" це дуже круто!
Тим більше не пише КОМУ надо было. Хто конкретно винуватий?

ато мне чтоли..? на диване никогда не сидел.. кто вынуват-на жид турчинов,не обьявил мобилизацию.. жид турчинов... не бросил остатки войск.. в крым,лично бы поехал.. и между почим во флоте приясягкгу принимал поцеловал бы жену и дочку-так надо.. надо еще фамилии ..дла мы их расстресяем..
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:29

Началось... или предвыборные мутки))

Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и передал правительству предложения научного коллектива НАН относительно плана работы и объемов госфинансирования Академии в следующем году.
Поднимался вопрос необходимости улучшения финансирования приоритетных направлений научных исследований, обеспечения учреждений Академии научным оборудованием, принятия кардинальных мер по более широкому привлечению молодежи в науку.
https://journalist.today/shmygal-obsudi ... i-uchenyh/
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:30

Vladik
В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..

Вы родом из СССР, заметно это.
1. По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно. :D
Судя по информации в сети, в Белом Доме не поддержали военного конфликта с Крымом, на том этапе.

2. Призывы "утопить в крови", "перекрыть жрачку", "запретить русския язык" - имеют совсем противоположный эффект, нежели Вы тут расписываете!
Естественная реауция на подобное, со стороны крымчан(даже лояльных кивевской власти), это желание защищаться до последнего патрона и при возможности, держаться подальше от тех, кто угрожает "утопить в крови".
Устроить же реально, полное уничтожение нескольких млн., ну -это уже сталинские репрессии не взлетали, даже Меркель открестится такое поддержать.

3. Вернуть Крым в состав Украины, можно мирным способом, создав в Украине высокий уровень жизни, победив коррупцию, построив инфраструктуру, дороги, качественную медицину, образование и пр.
Вообщем, строим "Европу в Украине" и сами крымчане, свергнут путина и вернутся в Украину.
А если в Украине не будет Европы, то - обратный эффект наблюдаем!
Украинцы - уезжают в Европу и просят гражданство!

Читаю посты, реально аффигеваю!
Разницы между пролетариатом беларусским, не вижу от слова вообще!
Неужели, славянам реально нужен Царь, Польский Король, Австрийский Цесарь, Генсек... со своими карательными отрядами, сборщиками налогов, виселицами и застенками?
Что, реально, самим... без Дикатора, никак? :D
Кто-то должен Думать за славян, Бог какой-то "земной"?
Это тупик...
Англосаксы или евреи - на голову выше, без вариантов...
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:44

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.

В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно.
А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу).
Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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