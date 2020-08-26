Додано: Чет 27 сер, 2020 20:30

В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..

Вы родом из СССР, заметно это.1. По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.Судя по информации в сети, в Белом Доме не поддержали военного конфликта с Крымом, на том этапе.2. Призывы "утопить в крови", "перекрыть жрачку", "запретить русския язык" - имеют совсем противоположный эффект, нежели Вы тут расписываете!Естественная реауция на подобное, со стороны крымчан(даже лояльных кивевской власти), это желание защищаться до последнего патрона и при возможности, держаться подальше от тех, кто угрожает "утопить в крови".Устроить же реально, полное уничтожение нескольких млн., ну -это уже сталинские репрессии не взлетали, даже Меркель открестится такое поддержать.3. Вернуть Крым в состав Украины, можно мирным способом, создав в Украине высокий уровень жизни, победив коррупцию, построив инфраструктуру, дороги, качественную медицину, образование и пр.Вообщем, строим "Европу в Украине" и сами крымчане, свергнут путина и вернутся в Украину.А если в Украине не будет Европы, то - обратный эффект наблюдаем!Украинцы - уезжают в Европу и просят гражданство!Читаю посты, реально аффигеваю!Разницы между пролетариатом беларусским, не вижу от слова вообще!Неужели, славянам реально нужен Царь, Польский Король, Австрийский Цесарь, Генсек... со своими карательными отрядами, сборщиками налогов, виселицами и застенками?Что, реально, самим... без Дикатора, никак?Кто-то должен Думать за славян, Бог какой-то "земной"?Это тупик...Англосаксы или евреи - на голову выше, без вариантов...