Vladik
В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..
Вы родом из СССР, заметно это.
1. По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.
Судя по информации в сети, в Белом Доме не поддержали военного конфликта с Крымом, на том этапе.
2. Призывы "утопить в крови", "перекрыть жрачку", "запретить русския язык" - имеют совсем противоположный эффект, нежели Вы тут расписываете!
Естественная реауция на подобное, со стороны крымчан(даже лояльных кивевской власти), это желание защищаться до последнего патрона и при возможности, держаться подальше от тех, кто угрожает "утопить в крови".
Устроить же реально, полное уничтожение нескольких млн., ну -это уже сталинские репрессии не взлетали, даже Меркель открестится такое поддержать.
3. Вернуть Крым в состав Украины, можно мирным способом, создав в Украине высокий уровень жизни, победив коррупцию, построив инфраструктуру, дороги, качественную медицину, образование и пр.
Вообщем, строим "Европу в Украине" и сами крымчане, свергнут путина и вернутся в Украину.
А если в Украине не будет Европы, то - обратный эффект наблюдаем!
Украинцы - уезжают в Европу и просят гражданство!
Читаю посты, реально аффигеваю!
Разницы между пролетариатом беларусским, не вижу от слова вообще!
Неужели, славянам реально нужен Царь, Польский Король, Австрийский Цесарь, Генсек... со своими карательными отрядами, сборщиками налогов, виселицами и застенками?
Что, реально, самим... без Дикатора, никак?
Кто-то должен Думать за славян, Бог какой-то "земной"?
Это тупик...
Англосаксы или евреи - на голову выше, без вариантов...