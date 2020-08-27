Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Vladik написав:В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..
Сидіти на дивані і кричати "надо было!" це дуже круто! Тим більше не пише КОМУ надо было. Хто конкретно винуватий?
ато мне чтоли..? на диване никогда не сидел.. кто вынуват-на жид турчинов,не обьявил мобилизацию.. жид турчинов... не бросил остатки войск.. в крым,лично бы поехал.. и между почим во флоте приясягкгу принимал поцеловал бы жену и дочку-так надо.. надо еще фамилии ..дла мы их расстресяем..
Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и передал правительству предложения научного коллектива НАН относительно плана работы и объемов госфинансирования Академии в следующем году. Поднимался вопрос необходимости улучшения финансирования приоритетных направлений научных исследований, обеспечения учреждений Академии научным оборудованием, принятия кардинальных мер по более широкому привлечению молодежи в науку. https://journalist.today/shmygal-obsudi ... i-uchenyh/
Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.
В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно. А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу). Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.
В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно. А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу). Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
І що було зроблено? Розвернули в повітрі назад літак з десантом.
Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.
В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно. А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу). Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
Ні, "в той час" Крим вже був де-факто не український, тому що не контролювався українською владою, тому що тотально не виконувались накази української влади. Ну і не може людина, яка тільки 1-2 дні стала в.о. президента, яку не обрав український народ дати наказ на війну з Росією. І останнє: Є стенограма засідання РНБО(фактично єдиний орган який міг прийняти рішення про війну) в критичний момент, де Тимошенко казала що ні в якому разі не "дьоргатися", де Турчинов ЕДИНИЙ проголосував за воєнне втручання. Для усіх думаючих що винуватий "жид Турчинов" раджу послухати цю стенограму, якщо вона ще є в мережі.