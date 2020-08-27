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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6507650865096510
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:53

  andrijk777 написав:
  Vladik написав:В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..

Сидіти на дивані і кричати "надо было!" це дуже круто!
Тим більше не пише КОМУ надо было. Хто конкретно винуватий?

ато мне чтоли..? на диване никогда не сидел.. кто вынуват-на жид турчинов,не обьявил мобилизацию.. жид турчинов... не бросил остатки войск.. в крым,лично бы поехал.. и между почим во флоте приясягкгу принимал поцеловал бы жену и дочку-так надо.. надо еще фамилии ..дла мы их расстресяем..
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:29

Началось... или предвыборные мутки))

Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и передал правительству предложения научного коллектива НАН относительно плана работы и объемов госфинансирования Академии в следующем году.
Поднимался вопрос необходимости улучшения финансирования приоритетных направлений научных исследований, обеспечения учреждений Академии научным оборудованием, принятия кардинальных мер по более широкому привлечению молодежи в науку.
https://journalist.today/shmygal-obsudi ... i-uchenyh/
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:44

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.

В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно.
А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу).
Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:02

  Ukrainian написав:
  Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.

В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно.
А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу).
Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні

І що було зроблено?
Розвернули в повітрі назад літак з десантом.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:20

  Ukrainian написав:
  Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.

В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно.
А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу).
Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні

Ні, "в той час" Крим вже був де-факто не український, тому що не контролювався українською владою, тому що тотально не виконувались накази української влади.
Ну і не може людина, яка тільки 1-2 дні стала в.о. президента, яку не обрав український народ дати наказ на війну з Росією.
І останнє:
Є стенограма засідання РНБО(фактично єдиний орган який міг прийняти рішення про війну) в критичний момент, де Тимошенко казала що ні в якому разі не "дьоргатися", де Турчинов ЕДИНИЙ проголосував за воєнне втручання.
Для усіх думаючих що винуватий "жид Турчинов" раджу послухати цю стенограму, якщо вона ще є в мережі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:29

andrijk777
Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?
В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 6507650865096510
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