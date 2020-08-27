Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:13

Ukrainian написав: Replay написав: По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно. По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.

В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно.

А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу).

Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно.А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу).Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні

Вам скiльки рокiв?1. В Крыму базировалась база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией. Вопрос не в количестве а в огнеой мощи.Если бы на добассе, началось полноценное противостояние НАТО против России, за сутки, была бы вокруг вызженная земля и миллионы трупов, в том числе, среди мирного населения. Лонецк - был бы сравнян с землёй, в буквальном смысле слова.Подобный сценарий против ЧФ Крыма, спровоцировал бы ответный удар москалей по Киеву, это уже Третья Мировая, на территории Украины.Вот это, оказалось никому не нужным, ни Обаме, ни кремлядям.2. "Зеленi" чоловiчки, как рассказывают местные, это Крымский ОМОН, вернувшийся с Киева и возможно российский спецназ.Вы понимаете, что это уже не Майдан, где ОМОН не применял массово огнестрел?3. До того, как Хрущёв отдал Крым Украине, Крым был в составе России. Сотни лет. Большинство населения Крыма, даже сейчас, считает себя русскими.То есть, будучи гражданами Украины, в Крыму проживали не только этнические украинцы, но и татары(не слышали?), русские, евреи, турки, цыгане...Учитывая антирусские лозунги Майдана, можно было ожидать, что "принуждение к покорности поездами смерти", сформирует горячую точку а наличие базы ЧФ, ставит мир на грань Третьей Мировой Войны.Уверен, Решение по Крыму, принималось на самом высоком уровне, в переговорах НАТО и России, Обамы и Путина. а не на "заседаниях РНБО"!Если бы Обама дал отмашку, мол "Атакуйте Крым, я отправляю 6-й Флот и "Стелсы" в европейских баз НАТО", то были бы движения.Но, судя по всему, Обама и НАТО, на каких-то условиях, договорились с Путиным.А вот по Донецку, там немного иначе.Там, разыграли карту "кто кого", посмотрим со стороны.И пока не сбили Боинг, Запад не сильно вмешивался, если Вы заметили.Сбитый Боинг, был очень кстати ВС Украины, которые получили поддержку Запада, вооружение, кредиты и признание в мире сепаров - террористами!