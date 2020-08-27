Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Vladik написав:В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..
Сидіти на дивані і кричати "надо было!" це дуже круто! Тим більше не пише КОМУ надо было. Хто конкретно винуватий?
ато мне чтоли..? на диване никогда не сидел.. кто вынуват-на жид турчинов,не обьявил мобилизацию.. жид турчинов... не бросил остатки войск.. в крым,лично бы поехал.. и между почим во флоте приясягкгу принимал поцеловал бы жену и дочку-так надо.. надо еще фамилии ..дла мы их расстресяем..
Вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и передал правительству предложения научного коллектива НАН относительно плана работы и объемов госфинансирования Академии в следующем году. Поднимался вопрос необходимости улучшения финансирования приоритетных направлений научных исследований, обеспечения учреждений Академии научным оборудованием, принятия кардинальных мер по более широкому привлечению молодежи в науку. https://journalist.today/shmygal-obsudi ... i-uchenyh/
Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.
В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно. А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу). Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.
В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно. А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу). Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
І що було зроблено? Розвернули в повітрі назад літак з десантом.
Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.
В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно. А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу). Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
Ні, "в той час" Крим вже був де-факто не український, тому що не контролювався українською владою, тому що тотально не виконувались накази української влади. Ну і не може людина, яка тільки 1-2 дні стала в.о. президента, яку не обрав український народ дати наказ на війну з Росією. І останнє: Є стенограма засідання РНБО(фактично єдиний орган який міг прийняти рішення про війну) в критичний момент, де Тимошенко казала що ні в якому разі не "дьоргатися", де Турчинов ЕДИНИЙ проголосував за воєнне втручання. Для усіх думаючих що винуватий "жид Турчинов" раджу послухати цю стенограму, якщо вона ще є в мережі.
Replay написав:По Крыму, без решения НАТО, никто бы, никаких приказов на освобождение от россии, не отдал. Это ослу понятно.
В той час Крим ще не був під Росією тому звільняти його не потрібно. А так все вірно людина описала; вимкнення світла, Інтернету введення військ з території материкової України в тому числі добровольців, застрелити кілька зелених (не рус за пуйлом того часу). Це звісно якщо була ціль залишити Крим Україні
Вам скiльки рокiв?
1. В Крыму базировалась база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией. Вопрос не в количестве а в огнеой мощи. Если бы на добассе, началось полноценное противостояние НАТО против России, за сутки, была бы вокруг вызженная земля и миллионы трупов, в том числе, среди мирного населения. Лонецк - был бы сравнян с землёй, в буквальном смысле слова. Подобный сценарий против ЧФ Крыма, спровоцировал бы ответный удар москалей по Киеву, это уже Третья Мировая, на территории Украины. Вот это, оказалось никому не нужным, ни Обаме, ни кремлядям. 2. "Зеленi" чоловiчки, как рассказывают местные, это Крымский ОМОН, вернувшийся с Киева и возможно российский спецназ. Вы понимаете, что это уже не Майдан, где ОМОН не применял массово огнестрел? 3. До того, как Хрущёв отдал Крым Украине, Крым был в составе России. Сотни лет. Большинство населения Крыма, даже сейчас, считает себя русскими. То есть, будучи гражданами Украины, в Крыму проживали не только этнические украинцы, но и татары(не слышали?), русские, евреи, турки, цыгане... Учитывая антирусские лозунги Майдана, можно было ожидать, что "принуждение к покорности поездами смерти", сформирует горячую точку а наличие базы ЧФ, ставит мир на грань Третьей Мировой Войны.
Уверен, Решение по Крыму, принималось на самом высоком уровне, в переговорах НАТО и России, Обамы и Путина. а не на "заседаниях РНБО"! Если бы Обама дал отмашку, мол "Атакуйте Крым, я отправляю 6-й Флот и "Стелсы" в европейских баз НАТО", то были бы движения. Но, судя по всему, Обама и НАТО, на каких-то условиях, договорились с Путиным.
А вот по Донецку, там немного иначе. Там, разыграли карту "кто кого", посмотрим со стороны. И пока не сбили Боинг, Запад не сильно вмешивался, если Вы заметили. Сбитый Боинг, был очень кстати ВС Украины, которые получили поддержку Запада, вооружение, кредиты и признание в мире сепаров - террористами!
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 28 сер, 2020 00:19, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian 12 тысяч человек... Промолчим за численность крымского ОМОНа и пр. русских, готовых воевать. Я, почему спросил за возраст?
Разговор зашел о противостоянии с ЧФ а не о количестве человек. Вы ведь знаете, как ведётся современная война? Абсолютно не так, как в АТО с сепарами. Сначала, работает разведка, с космоса, с воздуха... После, по всем выявленным огневым точкам противника, средствам ПВО и живой силе, наносится массированный ракетный удар и не только системами залпового огня, а в первую очередь ракетами "земля-земля", ну там всякие "искандеры" и пр.(погуглите сами). Большинство целей, поражается на этом этапе. Далее, штурмовая авиация, добивает уцелевшие цели и пр. И уже потом, только потом, наземная операция, с прикрытием с воздуха.
На проведение подобной операции против ЧФ Росии, у Украины - не было ни средств ни возможностей, т.к. вооружение ЧФ, легко бы нейтрализовало наши ракеты, уничтожило несколько оставшихся на ходу самолётов и т.д.
При этом, Крым находится в десятке минут подлёта ракет с территории материковой России, плюс - до получаса подлёта штурмовой авиации... Полноценное столкновение с ЧФ России, сразу же привело бы к вмешательству континентальных сил. Против России, полноценно, может воевать только НАТО или Китай... Гугл в помощь.
Поэтому, на тот момент, решение по Крыму, могло принять только Руководство НАТО и Белый Дом! Принятие решения СНБО, в одностороннем порядке, могло привести к непредсказуемым последствиям для всего мира.
Только при поддержке НАТО, можно было нападать на Россию, на ЧФ.