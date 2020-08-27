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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6508650965106511
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:03

Ukrainian

Вы отредактировали, я повторю Мысль.
В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!

Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.
Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...

Для точного понимания.
На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.
Три тысячи четыреста четыре.
Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.
Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.
Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.
Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.
Точка.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:14

Ukrainian
Російська військова міць це пропоганда Кремля і блеф

НАТО так не считает.
У Вас есть интернет?
Вот сайт ЧФ России, в открытом доступе:
https://www.kchf.ru/ship/today/today.htm

Состав военной авиации рашки:
https://aviation21.ru/sostav-voennoj-aviacii-rossii/

В противостоянии Украины с Россией, Украине нужна помощь НАТО!
И ФИНАНСОВАЯ, в том числе!
Не кредиты, а безвозмездная!

А то, типа, выходит.. "вы там держитесь, но денег нет"... ещё и с процентами кредиты отдавайте и коммуналку вам влепим.

Да только за то, что Украина сдерживает Россию, тут за счёт МВФ - бесплатный газ и свет должен быть всем украинцам! И талоны на молоко!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 02:15

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:НАТО так не считает.

НАТО теж вигідно створенння образу «сильного» противника в образі Рф
Набагато легше фінансування оборони вибивати в своїх політиків.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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  #<1 ... 6508650965106511
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