Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вы отредактировали, я повторю Мысль. В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!
Современная война, это противостояние Технологий и Тактики. Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...
Для точного понимания. На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля. Три тысячи четыреста четыре. Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр. Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку. Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно. Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО. Точка.