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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6508650965106511
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:03

Ukrainian

Вы отредактировали, я повторю Мысль.
В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!

Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.
Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...

Для точного понимания.
На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.
Три тысячи четыреста четыре.
Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.
Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.
Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.
Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.
Точка.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:14

Ukrainian
Російська військова міць це пропоганда Кремля і блеф

НАТО так не считает.
У Вас есть интернет?
Вот сайт ЧФ России, в открытом доступе:
https://www.kchf.ru/ship/today/today.htm

Состав военной авиации рашки:
https://aviation21.ru/sostav-voennoj-aviacii-rossii/

В противостоянии Украины с Россией, Украине нужна помощь НАТО!
И ФИНАНСОВАЯ, в том числе!
Не кредиты, а безвозмездная!

А то, типа, выходит.. "вы там держитесь, но денег нет"... ещё и с процентами кредиты отдавайте и коммуналку вам влепим.

Да только за то, что Украина сдерживает Россию, тут за счёт МВФ - бесплатный газ и свет должен быть всем украинцам! И талоны на молоко!
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 02:15

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:НАТО так не считает.

НАТО теж вигідно створенння образу «сильного» противника в образі Рф
Набагато легше фінансування оборони вибивати в своїх політиків.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 07:38

  Ukrainian написав:andrijk777
Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?
В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли

В начале 2014-го года вокруг каждой части украинских ВС в Крыму стояли плотным кольцом мамки с детьми и совки из "группы риска 60+". "Кров попсувати" пришлось бы им.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:55

  Ukrainian написав:andrijk777
Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?
В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли

Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни.
Диванні експерти можуть розказувати казки про десант і оборону, але максимум, який можна було здійснити, на той час, це вивезти з Криму боєздатні частини, разом з технікою. Якби почали когось мочити чи щось псувати, їх би роззброїли, як мінімум, і розстріляли, як в Іловайську, як максимум, плюс материкова окупація. СБУ тоді піймала грушника, який вів розвідку в Херсонській області.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:24

За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу.
З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем.
Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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