Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вы отредактировали, я повторю Мысль. В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!
Современная война, это противостояние Технологий и Тактики. Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...
Для точного понимания. На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля. Три тысячи четыреста четыре. Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр. Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку. Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно. Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО. Точка.
Ukrainian написав:andrijk777 Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»? В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли
Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни. Диванні експерти можуть розказувати казки про десант і оборону, але максимум, який можна було здійснити, на той час, це вивезти з Криму боєздатні частини, разом з технікою. Якби почали когось мочити чи щось псувати, їх би роззброїли, як мінімум, і розстріляли, як в Іловайську, як максимум, плюс материкова окупація. СБУ тоді піймала грушника, який вів розвідку в Херсонській області.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу. З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Вы отредактировали, я повторю Мысль. В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!
Современная война, это противостояние Технологий и Тактики. Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...
Для точного понимания. На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля. Три тысячи четыреста четыре. Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр. Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку. Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно. Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО. Точка.
Вы правы. И еще. Население, истеричные совковые зазомбированные бабки под танки бы легли, как на Донбассе. Ваты в Крыму больше даже, чем на Донбассе.Только Витренко со своими бабками какие кипеши устраивала.А еще были явно пророссийские партии. И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас. Порт Севастополя ахметовский работал в основном на экспорт металлолома из воинских частей. Муж подруги этим занимался. Крым проsрали дружно, за все годы независимости. Еще помню пару раз останавливалась в Ялте у одной местной украинки, он рассказывала про выборы тогда януковича, Ющенко и т д. Вообще ситуацию там.Мрак.
Renee написав:И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас.
Озерное - база ВМС Украины после раздела флота. Про плачевное состояние подтверждаю. Так и было.