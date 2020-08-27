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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6509651065116512> Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:03 Ukrainian



Вы отредактировали, я повторю Мысль.

В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!



Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.

Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...



Для точного понимания.

На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.

Три тысячи четыреста четыре.

Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.

Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.

Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.

Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.

Точка. Replay

Повідомлень: 2107 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 01:14 Ukrainian Російська військова міць це пропоганда Кремля і блеф

НАТО так не считает.

У Вас есть интернет?

Вот сайт ЧФ России, в открытом доступе:

https://www.kchf.ru/ship/today/today.htm



Состав военной авиации рашки:

https://aviation21.ru/sostav-voennoj-aviacii-rossii/



В противостоянии Украины с Россией, Украине нужна помощь НАТО!

И ФИНАНСОВАЯ, в том числе!

Не кредиты, а безвозмездная!



А то, типа, выходит.. "вы там держитесь, но денег нет"... ещё и с процентами кредиты отдавайте и коммуналку вам влепим.



Да только за то, что Украина сдерживает Россию, тут за счёт МВФ - бесплатный газ и свет должен быть всем украинцам! И талоны на молоко! НАТО так не считает.У Вас есть интернет?Вот сайт ЧФ России, в открытом доступе:Состав военной авиации рашки:А то, типа, выходит.. "вы там держитесь, но денег нет"... ещё и с процентами кредиты отдавайте и коммуналку вам влепим.Да только за то, что Украина сдерживает Россию, тут за счёт МВФ - бесплатный газ и свет должен быть всем украинцам! И талоны на молоко! Replay

Повідомлень: 2107 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 02:15 Re: Політичні дискусії Replay написав: НАТО так не считает. НАТО так не считает.

НАТО теж вигідно створенння образу «сильного» противника в образі Рф

Набагато легше фінансування оборони вибивати в своїх політиків. НАТО теж вигідно створенння образу «сильного» противника в образі РфНабагато легше фінансування оборони вибивати в своїх політиків. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8881 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 627 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 07:38 Ukrainian написав: andrijk777

Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?

В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли

В начале 2014-го года вокруг каждой части украинских ВС в Крыму стояли плотным кольцом мамки с детьми и совки из "группы риска 60+". "Кров попсувати" пришлось бы им. В начале 2014-го года вокруг каждой части украинских ВС в Крыму стояли плотным кольцом мамки с детьми и совки из "группы риска 60+". "Кров попсувати" пришлось бы им. AlexxK Повідомлень: 249 З нами з: 23.07.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:55 Ukrainian написав: andrijk777

Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?

В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли

Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни.

Диванні експерти можуть розказувати казки про десант і оборону, але максимум, який можна було здійснити, на той час, це вивезти з Криму боєздатні частини, разом з технікою. Якби почали когось мочити чи щось псувати, їх би роззброїли, як мінімум, і розстріляли, як в Іловайську, як максимум, плюс материкова окупація. СБУ тоді піймала грушника, який вів розвідку в Херсонській області. Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни.Диванні експерти можуть розказувати казки про десант і оборону, але максимум, який можна було здійснити, на той час, це вивезти з Криму боєздатні частини, разом з технікою. Якби почали когось мочити чи щось псувати, їх би роззброїли, як мінімум, і розстріляли, як в Іловайську, як максимум, плюс материкова окупація. СБУ тоді піймала грушника, який вів розвідку в Херсонській області. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10651 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:24 За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу.

З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем.

Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби". "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8881 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 627 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:41 Replay написав: Ukrainian



Вы отредактировали, я повторю Мысль.

В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!



Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.

Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...



Для точного понимания.

На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.

Три тысячи четыреста четыре.

Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.

Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.

Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.

Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.

Точка. Вы отредактировали, я повторю Мысль.В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...Для точного понимания.На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.Три тысячи четыреста четыре.Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.Точка.

Вы правы. И еще. Население, истеричные совковые зазомбированные бабки под танки бы легли, как на Донбассе. Ваты в Крыму больше даже, чем на Донбассе.Только Витренко со своими бабками какие кипеши устраивала.А еще были явно пророссийские партии.

И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас. Порт Севастополя ахметовский работал в основном на экспорт металлолома из воинских частей. Муж подруги этим занимался.

Крым проsрали дружно, за все годы независимости.

Еще помню пару раз останавливалась в Ялте у одной местной украинки, он рассказывала про выборы тогда януковича, Ющенко и т д. Вообще ситуацию там.Мрак. Вы правы. И еще. Население, истеричные совковые зазомбированные бабки под танки бы легли, как на Донбассе. Ваты в Крыму больше даже, чем на Донбассе.Только Витренко со своими бабками какие кипеши устраивала.А еще были явно пророссийские партии.И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас. Порт Севастополя ахметовский работал в основном на экспорт металлолома из воинских частей. Муж подруги этим занимался.Крым проsрали дружно, за все годы независимости.Еще помню пару раз останавливалась в Ялте у одной местной украинки, он рассказывала про выборы тогда януковича, Ющенко и т д. Вообще ситуацию там.Мрак. Renee Повідомлень: 216 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:56 Renee написав: И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас. И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас.

Озерное - база ВМС Украины после раздела флота.

Про плачевное состояние подтверждаю. Так и было. Озерное - база ВМС Украины после раздела флота.Про плачевное состояние подтверждаю. Так и было. AlexxK Повідомлень: 249 З нами з: 23.07.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:56 Replay написав: Ukrainian



Вы отредактировали, я повторю Мысль.

В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!



Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.

Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...



Для точного понимания.

На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.

Три тысячи четыреста четыре.

Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.

Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.

Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.

Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.

Точка. Вы отредактировали, я повторю Мысль.В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...Для точного понимания.На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.Три тысячи четыреста четыре.Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.Точка.



6-й флот это аргумент.. он развернут по миру..подводные лодки,ракеты поларис..

Но,

никто бы не стал поперек народного ,пусть ио..если бы сказал ..это наша земля и территория..и вы мне не указ" Эту скотину мамчура заставить поднять в воздух все что есть,и самому пусть сам в штурмовик...севастополь -консервная банка все суда в бухте..

А ты флот видел? пока очнутся-будут на дне..Да радары конечно,сканируют..но полет на высоте птички не заметен или будут отражаться крыши домов,ну разве что граждане севастопольцы услышат рев и позвонят здесь украински штурмовик побил наши стекла турбинами,кто платить будет?

но им бы ответили скорее всего"мне что скорую вызвать?"

НАТО это хорошо,но поймите Гертмания уже давно не воюет..Самая сильная армия и флот были когда то и только чудо спасло ссср..дикие морозы и тысячи тысяч с сибирских дивизий..

Никто не знает что будет если отдать приказ "уничтожить" рашку,никто не знает где их подводные лодки могут быть,при всей системе патриот..выполнят ли они приказ или сдадутся..они чумные..замухорят миллионы.. апл их плавают по свету в неактивном режиме..они перекрывают картой ядерные удары.. и фильм к-19 ,не советую смотреть это американизм и непонимание русских..



"твою мать ,ракеты,цели код.. города..нет только координаты.. не смотреть..оператор..

подтверждение.. ввожу код,уберите пистолет с виска давит..а да.. нет стоп я еще хочу услышать птичек и не спалю эту Зеимлю.. отбой всплываем,над нами эсминец сша.. выход на 16 канал..хэлоу парни.. я прошу политического убежища.."

это можете прочитать про подводную в 70-х сдавшуюся в тихом океане. 6-й флот это аргумент.. он развернут по миру..подводные лодки,ракеты поларис..Но,никто бы не стал поперек народного ,пусть ио..если бы сказал ..это наша земля и территория..и вы мне не указ" Эту скотину мамчура заставить поднять в воздух все что есть,и самому пусть сам в штурмовик...севастополь -консервная банка все суда в бухте..А ты флот видел? пока очнутся-будут на дне..Да радары конечно,сканируют..но полет на высоте птички не заметен или будут отражаться крыши домов,ну разве что граждане севастопольцы услышат рев и позвонят здесь украински штурмовик побил наши стекла турбинами,кто платить будет?но им бы ответили скорее всего"мне что скорую вызвать?"НАТО это хорошо,но поймите Гертмания уже давно не воюет..Самая сильная армия и флот были когда то и только чудо спасло ссср..дикие морозы и тысячи тысяч с сибирских дивизий..Никто не знает что будет если отдать приказ "уничтожить" рашку,никто не знает где их подводные лодки могут быть,при всей системе патриот..выполнят ли они приказ или сдадутся..они чумные..замухорят миллионы.. апл их плавают по свету в неактивном режиме..они перекрывают картой ядерные удары.. и фильм к-19 ,не советую смотреть это американизм и непонимание русских.."твою мать ,ракеты,цели код.. города..нет только координаты.. не смотреть..оператор..подтверждение.. ввожу код,уберите пистолет с виска давит..а да.. нет стоп я еще хочу услышать птичек и не спалю эту Зеимлю.. отбой всплываем,над нами эсминец сша.. выход на 16 канал..хэлоу парни.. я прошу политического убежища.."это можете прочитать про подводную в 70-х сдавшуюся в тихом океане. Vladik Повідомлень: 73 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:08 https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhM



немного не понял, везде крутят

кто и кого, за что и почему нет полиции?

Сомали...

без ствола, на трассу не поеду, ну его нафик. немного не понял, везде крутяткто и кого, за что и почему нет полиции?Сомали...без ствола, на трассу не поеду, ну его нафик. Replay

Повідомлень: 2107 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6509651065116512> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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