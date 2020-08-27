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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6509651065116512
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:45

  Renee написав:
  Replay написав:Ukrainian

Вы отредактировали, я повторю Мысль.
В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!

Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.
Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...

Для точного понимания.
На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.
Три тысячи четыреста четыре.
Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.
Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.
Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.
Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.
Точка.

Вы правы. И еще. Население, истеричные совковые зазомбированные бабки под танки бы легли, как на Донбассе. Ваты в Крыму больше даже, чем на Донбассе.Только Витренко со своими бабками какие кипеши устраивала.А еще были явно пророссийские партии.
И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас. Порт Севастополя ахметовский работал в основном на экспорт металлолома из воинских частей. Муж подруги этим занимался.
Крым проsрали дружно, за все годы независимости.
Еще помню пару раз останавливалась в Ялте у одной местной украинки, он рассказывала про выборы тогда януковича, Ющенко и т д. Вообще ситуацию там.Мрак.


это неплохо что осознаете...Сам был в Гурзуфе,когда на Тузле.. не купаюсь себе ..здрасьте радио сообщает русские намывают дамбу..но кучма,какой бы засранец не был..поставил пограничников и сказал вовик,а я прикажу стрелять..

говорюжена,счас могут обьявить мобилизаци..твой племенник хоть не в армии,у меня запас 1 очереди.. нет он инженер и работает а ну хороршо а то крови родственой не люблю... нет ты его что не помнишь..помню хлопчиком в футбол играли..но он вырос.не?
алеша,держи девятку.. аон смеется.. нет родная кровь по жене неродная.а у меня все арийцы..бьабушка в чем дело-она католичка,дай посмотреть иконки в сундуке прячет,Ючто там святые?
это бабушка,а я не верю... ни иконкам ни крестам..она возьми мой хрестик.. на шею бабушка... а да дутое золото и их бог платина... ну так я повесил бабушка..а она бог с тобой... не смеши меня .. бабушка.. что исполнить? дай мне денег немного,а то я голодная..твою мать пошелк врачам я вапм сколько заплатил ,я вам сколько заплатил..
у нее аппетит на болезн,ей нельзя много давать.... не давайте ей денег ,она купит жрачки и помрет..мы контролируем ситуацию..Так ладно,пока верю,но если что вас лично расстреляю..бапбушка, а как жена твоя спрашивает-полное сознание...а ну все хорошо,а реально бросила меня дурака,кто вытерпит..ты ее не обижай...скажи что хочу ее видеть..
а да позову...бабанюшка..
этой суке -жене даже на телефон не звоню...
она со мной разговаривает в презрительном тоне..
говрю если ты не прекратишь-буду пи**..
сходи к бабаньке дура,она тебя любит...
ладно,русские тоже разные есть... если голубые глаза и светлые волосы-- ггоден..
Vladik
 
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