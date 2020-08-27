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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6509651065116512 Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:45 Renee написав: Replay написав: Ukrainian



Вы отредактировали, я повторю Мысль.

В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!



Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.

Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...



Для точного понимания.

На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.

Три тысячи четыреста четыре.

Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.

Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.

Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.

Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.

Точка. Вы отредактировали, я повторю Мысль.В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!Современная война, это противостояние Технологий и Тактики.Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...Для точного понимания.На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля.Три тысячи четыреста четыре.Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр.Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку.Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно.Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО.Точка.

Вы правы. И еще. Население, истеричные совковые зазомбированные бабки под танки бы легли, как на Донбассе. Ваты в Крыму больше даже, чем на Донбассе.Только Витренко со своими бабками какие кипеши устраивала.А еще были явно пророссийские партии.

И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас. Порт Севастополя ахметовский работал в основном на экспорт металлолома из воинских частей. Муж подруги этим занимался.

Крым проsрали дружно, за все годы независимости.

Еще помню пару раз останавливалась в Ялте у одной местной украинки, он рассказывала про выборы тогда януковича, Ющенко и т д. Вообще ситуацию там.Мрак. Вы правы. И еще. Население, истеричные совковые зазомбированные бабки под танки бы легли, как на Донбассе. Ваты в Крыму больше даже, чем на Донбассе.Только Витренко со своими бабками какие кипеши устраивала.А еще были явно пророссийские партии.И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас. Порт Севастополя ахметовский работал в основном на экспорт металлолома из воинских частей. Муж подруги этим занимался.Крым проsрали дружно, за все годы независимости.Еще помню пару раз останавливалась в Ялте у одной местной украинки, он рассказывала про выборы тогда януковича, Ющенко и т д. Вообще ситуацию там.Мрак.



это неплохо что осознаете...Сам был в Гурзуфе,когда на Тузле.. не купаюсь себе ..здрасьте радио сообщает русские намывают дамбу..но кучма,какой бы засранец не был..поставил пограничников и сказал вовик,а я прикажу стрелять..



говорюжена,счас могут обьявить мобилизаци..твой племенник хоть не в армии,у меня запас 1 очереди.. нет он инженер и работает а ну хороршо а то крови родственой не люблю... нет ты его что не помнишь..помню хлопчиком в футбол играли..но он вырос.не?

алеша,держи девятку.. аон смеется.. нет родная кровь по жене неродная.а у меня все арийцы..бьабушка в чем дело-она католичка,дай посмотреть иконки в сундуке прячет,Ючто там святые?

это бабушка,а я не верю... ни иконкам ни крестам..она возьми мой хрестик.. на шею бабушка... а да дутое золото и их бог платина... ну так я повесил бабушка..а она бог с тобой... не смеши меня .. бабушка.. что исполнить? дай мне денег немного,а то я голодная..твою мать пошелк врачам я вапм сколько заплатил ,я вам сколько заплатил..

у нее аппетит на болезн,ей нельзя много давать.... не давайте ей денег ,она купит жрачки и помрет..мы контролируем ситуацию..Так ладно,пока верю,но если что вас лично расстреляю..бапбушка, а как жена твоя спрашивает-полное сознание...а ну все хорошо,а реально бросила меня дурака,кто вытерпит..ты ее не обижай...скажи что хочу ее видеть..

а да позову...бабанюшка..

этой суке -жене даже на телефон не звоню...

она со мной разговаривает в презрительном тоне..

говрю если ты не прекратишь-буду пи**..

сходи к бабаньке дура,она тебя любит...

ладно,русские тоже разные есть... если голубые глаза и светлые волосы-- ггоден.. это неплохо что осознаете...Сам был в Гурзуфе,когда на Тузле.. не купаюсь себе ..здрасьте радио сообщает русские намывают дамбу..но кучма,какой бы засранец не был..поставил пограничников и сказал вовик,а я прикажу стрелять..говорюжена,счас могут обьявить мобилизаци..твой племенник хоть не в армии,у меня запас 1 очереди.. нет он инженер и работает а ну хороршо а то крови родственой не люблю... нет ты его что не помнишь..помню хлопчиком в футбол играли..но он вырос.не?алеша,держи девятку.. аон смеется.. нет родная кровь по жене неродная.а у меня все арийцы..бьабушка в чем дело-она католичка,дай посмотреть иконки в сундуке прячет,Ючто там святые?это бабушка,а я не верю... ни иконкам ни крестам..она возьми мой хрестик.. на шею бабушка... а да дутое золото и их бог платина... ну так я повесил бабушка..а она бог с тобой... не смеши меня .. бабушка.. что исполнить? дай мне денег немного,а то я голодная..твою мать пошелк врачам я вапм сколько заплатил ,я вам сколько заплатил..у нее аппетит на болезн,ей нельзя много давать.... не давайте ей денег ,она купит жрачки и помрет..мы контролируем ситуацию..Так ладно,пока верю,но если что вас лично расстреляю..бапбушка, а как жена твоя спрашивает-полное сознание...а ну все хорошо,а реально бросила меня дурака,кто вытерпит..ты ее не обижай...скажи что хочу ее видеть..а да позову...бабанюшка..этой суке -жене даже на телефон не звоню...она со мной разговаривает в презрительном тоне..говрю если ты не прекратишь-буду пи**..сходи к бабаньке дура,она тебя любит...ладно,русские тоже разные есть... если голубые глаза и светлые волосы-- ггоден.. Vladik Повідомлень: 73 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6509651065116512 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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