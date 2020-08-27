Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вы отредактировали, я повторю Мысль. В современной, полномасштабной войне - численность, не имеет решающего значения!
Современная война, это противостояние Технологий и Тактики. Пара "СУ-шек", расхр..чит в хлам сотню живой силы с калашами...
Для точного понимания. На 2020-й год, весь Черноморский Флот, имеет в своём составе 3404 корабля. Три тысячи четыреста четыре. Отдельную бригаду подводных лодок, аэродромы и пр. Рашка с НАТО воевать собиралась, против 6-го Флота США противостоять, кучу бабла вкладывала в военку. Без помощи НАТО, соваться против сотен ракетных установок, корабельных орудий и пр., рискованно. Если наши не атаковали Крым, видимо - не было Разрешения НАТО. Точка.
Вы правы. И еще. Население, истеричные совковые зазомбированные бабки под танки бы легли, как на Донбассе. Ваты в Крыму больше даже, чем на Донбассе.Только Витренко со своими бабками какие кипеши устраивала.А еще были явно пророссийские партии. И наши там были в плачевном состоянии. У моей коллеги в начале нулевых сын служил под Евпаторией, Озерки, по-моему. Нищета полная. Форму сыну покупали, кроссовки привозили. На праздники начальство просило сына забрать. Звонили! Ее муж был в шоке. Я уже многого не помню, но эмоциально помню, что просто стыд и ужас. Порт Севастополя ахметовский работал в основном на экспорт металлолома из воинских частей. Муж подруги этим занимался. Крым проsрали дружно, за все годы независимости. Еще помню пару раз останавливалась в Ялте у одной местной украинки, он рассказывала про выборы тогда януковича, Ющенко и т д. Вообще ситуацию там.Мрак.
это неплохо что осознаете...Сам был в Гурзуфе,когда на Тузле.. не купаюсь себе ..здрасьте радио сообщает русские намывают дамбу..но кучма,какой бы засранец не был..поставил пограничников и сказал вовик,а я прикажу стрелять..
говорюжена,счас могут обьявить мобилизаци..твой племенник хоть не в армии,у меня запас 1 очереди.. нет он инженер и работает а ну хороршо а то крови родственой не люблю... нет ты его что не помнишь..помню хлопчиком в футбол играли..но он вырос.не? алеша,держи девятку.. аон смеется.. нет родная кровь по жене неродная.а у меня все арийцы..бьабушка в чем дело-она католичка,дай посмотреть иконки в сундуке прячет,Ючто там святые? это бабушка,а я не верю... ни иконкам ни крестам..она возьми мой хрестик.. на шею бабушка... а да дутое золото и их бог платина... ну так я повесил бабушка..а она бог с тобой... не смеши меня .. бабушка.. что исполнить? дай мне денег немного,а то я голодная..твою мать пошелк врачам я вапм сколько заплатил ,я вам сколько заплатил.. у нее аппетит на болезн,ей нельзя много давать.... не давайте ей денег ,она купит жрачки и помрет..мы контролируем ситуацию..Так ладно,пока верю,но если что вас лично расстреляю..бапбушка, а как жена твоя спрашивает-полное сознание...а ну все хорошо,а реально бросила меня дурака,кто вытерпит..ты ее не обижай...скажи что хочу ее видеть.. а да позову...бабанюшка.. этой суке -жене даже на телефон не звоню... она со мной разговаривает в презрительном тоне.. говрю если ты не прекратишь-буду пи**.. сходи к бабаньке дура,она тебя любит... ладно,русские тоже разные есть... если голубые глаза и светлые волосы-- ггоден..
С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/oper ... 15316.html
Оце так поворот
Це може бути правдою. А що тут такого? А ось з реалізацією - проблемно. Майже на 100% впевнений що Україна б на таке не пішла.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Vladik написав:В Крыме надо было брогсить всю мобилизацию,отключить свет и васер ,жрачку севастополю и утопить их в крови..так надо было..
Сидіти на дивані і кричати "надо было!" це дуже круто! Тим більше не пише КОМУ надо было. Хто конкретно винуватий?
ато мне чтоли..? на диване никогда не сидел.. кто вынуват-на жид турчинов,не обьявил мобилизацию.. жид турчинов... не бросил остатки войск.. в крым,лично бы поехал.. и между почим во флоте приясягкгу принимал поцеловал бы жену и дочку-так надо.. надо еще фамилии ..дла мы их расстресяем..
- Под Харьковом, вновь, наёмные кликуши вновь раздувают.... на выборах 15го вроде как прошло, а сейчас "зажоповцы" аж казяться - наличные деньги за Землю чувствуют.... - Жаль, что только один автобус тормознули.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:Ukrainian 12 тысяч человек... Промолчим за численность крымского ОМОНа и пр. русских, готовых воевать. Я, почему спросил за возраст?
Разговор зашел о противостоянии с ЧФ а не о количестве человек. Вы ведь знаете, как ведётся современная война? Абсолютно не так, как в АТО с сепарами. Сначала, работает разведка, с космоса, с воздуха... После, по всем выявленным огневым точкам противника, средствам ПВО и живой силе, наносится массированный ракетный удар и не только системами залпового огня, а в первую очередь ракетами "земля-земля", ну там всякие "искандеры" и пр.(погуглите сами). Большинство целей, поражается на этом этапе. Далее, штурмовая авиация, добивает уцелевшие цели и пр. И уже потом, только потом, наземная операция, с прикрытием с воздуха.
На проведение подобной операции против ЧФ Росии, у Украины - не было ни средств ни возможностей, т.к. вооружение ЧФ, легко бы нейтрализовало наши ракеты, уничтожило несколько оставшихся на ходу самолётов и т.д.
При этом, Крым находится в десятке минут подлёта ракет с территории материковой России, плюс - до получаса подлёта штурмовой авиации... Полноценное столкновение с ЧФ России, сразу же привело бы к вмешательству континентальных сил. Против России, полноценно, может воевать только НАТО или Китай... Гугл в помощь.
Поэтому, на тот момент, решение по Крыму, могло принять только Руководство НАТО и Белый Дом! Принятие решения СНБО, в одностороннем порядке, могло привести к непредсказуемым последствиям для всего мира.
Только при поддержке НАТО, можно было нападать на Россию, на ЧФ.
Вы действительно "попутали" возраст. 2008 года продали по сути Крым. С того момента когда против Грузии участвовали корабли ЧМ РФ. О Тузле, высадке десанта, военных пенсов РФ, их семей, двойных окладах, за службу за границей,..... - Вы даже не представляте количество "боков" навязанных продажными продавателями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:В противостоянии Украины с Россией, Украине нужна помощь НАТО! И ФИНАНСОВАЯ, в том числе! Не кредиты, а безвозмездная!
А то, типа, выходит.. "вы там держитесь, но денег нет"... ещё и с процентами кредиты отдавайте и коммуналку вам влепим.
Да только за то, что Украина сдерживает Россию, тут за счёт МВФ - бесплатный газ и свет должен быть всем украинцам! И талоны на молоко!
Неужели Вы только стали понимать, что официально целые группировки криминала от Власти - продают Украину?
Для Вашего понимания уточню некоторые пункты без расшифровки: 1. НАТОвский стандарт. 2. Запрет на поставку оружия в Украину 3. Запрет на производство оружия в Украине(при чём всех стандартов) даже фотки сенатора Обамы в Украине выставлял.... 4. Вы в праве только платить деньги за старое Б/У списанное вооружение и тихо с ним дохнуть. Но не производить и обороняться!!! С Их стндартом, что бы приняли. Для этого за немалый куш слили сюда на списание всё совковое старьё, со всей Европы...
А расплатились вырезанными в металлолом оборонными заводами Украины - за пять лет с 14-19. Даже через Приднестровье отправляли...., стоит посмотреть на Завод Петровского в Днепре и понимаешь, что парад нелюди только форсируется...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:В Крыму базировалас база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией.
До анексії російських військових у Криму було близько 12 тисяч осіб
І
У Криму перебувало 20 315 українських військових до окупації
Плюс ще скільки ж можна було швидко перекинути з причорноморських гарнізонів на свою території (Крим в той час).
РФ перекидати війська це б уже було не зелені чоловічки а пряма військова агресія на яку захід би по іншому дивися
Любопытно читать...Тут из-за столкновения бронетранспортеров, в котором ранены 7 американцев, все ограничилось телефонным разговором (хотя и на высоком уровне). А тут - как и 80+ лет назад на Западе НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а уж тем более за Феодосию или Керчь. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.
Vladik написав:ладно,русские тоже разные есть... если голубые глаза и светлые волосы-- ггоден..
Страшнее всего эти.... в Виде продавателей Украины. - Вот здесь большая проблемка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:В Крыму базировалас база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией.
До анексії російських військових у Криму було близько 12 тисяч осіб
І
У Криму перебувало 20 315 українських військових до окупації
Плюс ще скільки ж можна було швидко перекинути з причорноморських гарнізонів на свою території (Крим в той час).
РФ перекидати війська це б уже було не зелені чоловічки а пряма військова агресія на яку захід би по іншому дивися
Любопытно читать...Тут из-за столкновения бронетранспортеров, в котором ранены 7 американцев, все ограничилось телефонным разговором (хотя и на высоком уровне). А тут - как и 80+ лет назад на Западе НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а уж тем более за Феодосию или Керчь. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.
Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах? Вышли из отпуска? И сразу в .... - на форум?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах? Вышли из отпуска? И сразу в .... - на форум?
Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.
А о сегодняшней экономической ситуации в Украине и её причинах .... Напомню статьёй годичной давности, что уже выставлял: https://fraza.com/analytics/281722-ekon ... ibanennogo Клоуны на самокатах вальнули всё, и спрятались за "карантином", а кто уже и подальше за пределами Украины. Даже обезумевший от открытых возможностей продать Украину Швили преобразовался из "реформатора" в головного "продавателя"... - это просто ППЦ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.