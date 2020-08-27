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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6510651165126513
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:29

  Волгарь написав:
Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах?
Вышли из отпуска?
И сразу в .... - на форум?

Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.

"О ЧЁМ" - модер оперативно зачищает.
- их то же предупредили.

Даже на форуме исчезла "политика" стало больше прямого текста. В связи с чем.... усё в утиль.
Перспектив в Стране - "0" всё ... нелюдь продала на корню.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:45

  Волгарь написав: Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.

А почему не утроилась? Пишите утроилась, не скромничайте.
andrijk777
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