Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах? Вышли из отпуска? И сразу в .... - на форум?
Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.
"О ЧЁМ" - модер оперативно зачищает. - их то же предупредили.
Даже на форуме исчезла "политика" стало больше прямого текста. В связи с чем.... усё в утиль. Перспектив в Стране - "0" всё ... нелюдь продала на корню.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ладно,русские тоже разные есть... если голубые глаза и светлые волосы-- ггоден..
Жесть! А если рыжие волосы и светлокарие глаза у жителя псковщины, он что - ирландец? Понимаете ли, вот у евреев - принадлежность, в первую очередь, определяется по "вероисповеданию"(пишу понятно для славянина).
У нас, всё - сложнее, в Украине. С современной точки зрения, в Украине есть украинцы, татары, поляки, венгры и т.д., но нет русских! Прикольно! Была себе Киевская Русь, а русских - не осталось! То, что Россия "приватизировала" русский(обращаю внимание, русский а не российский, как у нас говорят) язык, нас тоже всех устроило!
Ну и вот, как видно из предыдущего поста, уже пошли попытки определять врагов - русских по внешним признакам, глазам, цвету волос, потом форме черепа и пр.
Жжоте! Дело в том, что под "светлые волосы и голубые глаза", попадет половина скандинавов, много немцев, которые и не подозревают, что они русские!
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 28 сер, 2020 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах? Вышли из отпуска? И сразу в .... - на форум?
Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.
"О ЧЁМ" - модер оперативно зачищает. - их то же предупредили.
Даже на форуме исчезла "политика" стало больше прямого текста. В связи с чем.... усё в утиль. Перспектив в Стране - "0" всё ... нелюдь продала на корню.
что хотитие сказать политика поменялась? так я еврее всегда не любил... в чем дело,меня не зачищает..это прваавда.. в былую я про жидов что нить-бан вечный..\ ну так моджет поняли чтоАнтисемитский скандал в Умани: преподаватель университета оскорбила евреев Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/401111- ... ila_evreev
жиды нас окружили,занять круговую оборону штурмфюрер,гранаты,есть-да..ну и отлично твою мутер.. щтурмфюрер,они нас кончат,имя=-Ганс... раньше кончу тебя-занять оборону..
Vladik С каждым днём всё ярче материализуется всё, во что Враг втянул Украину. И выход "политически" не одним днём. К тому же у попадающих туда "наёмных клунов", за средства лиц заинтересованных - таких проблемм нет по определению. - они на достаточном подсосе и у них всё хорошо. И с каждым днём Украина, насильственно погружается в пропасть, выхода из которой нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.