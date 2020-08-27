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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6510651165126513 Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:29 Волгарь написав: Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах?

Вышли из отпуска?

И сразу в .... - на форум?

Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем. Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.

"О ЧЁМ" - модер оперативно зачищает.

- их то же предупредили.



Даже на форуме исчезла "политика" стало больше прямого текста. В связи с чем.... усё в утиль.

Перспектив в Стране - "0" всё ... нелюдь продала на корню. - модер оперативно зачищает.- их то же предупредили.Даже на форуме исчезла "политика" стало больше прямого текста. В связи с чем.... усё в утиль.Перспектив в Стране - "0" всё ... нелюдь продала на корню. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8389 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:45 Волгарь написав: Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.

А почему не утроилась? Пишите утроилась, не скромничайте. А почему не утроилась? Пишите утроилась, не скромничайте. andrijk777

Повідомлень: 2432 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:03 Vladik ладно,русские тоже разные есть... если голубые глаза и светлые волосы-- ггоден..

Жесть!

А если рыжие волосы и светлокарие глаза у жителя псковщины, он что - ирландец?

Понимаете ли, вот у евреев - принадлежность, в первую очередь, определяется по "вероисповеданию"(пишу понятно для славянина).



У нас, всё - сложнее, в Украине.

С современной точки зрения, в Украине есть украинцы, татары, поляки, венгры и т.д., но нет русских!

Прикольно!

Была себе Киевская Русь, а русских - не осталось!

То, что Россия "приватизировала" русский(обращаю внимание, русский а не российский, как у нас говорят) язык, нас тоже всех устроило!



Ну и вот, как видно из предыдущего поста, уже пошли попытки определять врагов - русских по внешним признакам, глазам, цвету волос, потом форме черепа и пр.



Жжоте!

Дело в том, что под "светлые волосы и голубые глаза", попадет половина скандинавов, много немцев, которые и не подозревают, что они русские! Жесть!А если рыжие волосы и светлокарие глаза у жителя псковщины, он что - ирландец?Понимаете ли, вот у евреев - принадлежность, в первую очередь, определяется по "вероисповеданию"(пишу понятно для славянина).У нас, всё - сложнее, в Украине.С современной точки зрения, в Украине есть украинцы, татары, поляки, венгры и т.д., но нет русских!Прикольно!Была себе Киевская Русь, а русских - не осталось!То, что Россия "приватизировала" русский(обращаю внимание, русский а не российский, как у нас говорят) язык, нас тоже всех устроило!Ну и вот, как видно из предыдущего поста, уже пошли попытки определять врагов - русских по внешним признакам, глазам, цвету волос, потом форме черепа и пр.Жжоте!Дело в том, что под "светлые волосы и голубые глаза", попадет половина скандинавов, много немцев, которые и не подозревают, что они русские! Востаннє редагувалось Replay в П'ят 28 сер, 2020 15:12, всього редагувалось 2 разів. Replay

Повідомлень: 2109 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07 Kudrjavuy написав: Волгарь написав: Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах?

Вышли из отпуска?

И сразу в .... - на форум?

Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем. Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.

"О ЧЁМ" - модер оперативно зачищает.

- их то же предупредили.



Даже на форуме исчезла "политика" стало больше прямого текста. В связи с чем.... усё в утиль.

Перспектив в Стране - "0" всё ... нелюдь продала на корню. - модер оперативно зачищает.- их то же предупредили.Даже на форуме исчезла "политика" стало больше прямого текста. В связи с чем.... усё в утиль.Перспектив в Стране - "0" всё ... нелюдь продала на корню.

что хотитие сказать политика поменялась? так я еврее всегда не любил...

в чем дело,меня не зачищает..это прваавда.. в былую я про жидов что нить-бан вечный..\

ну так моджет поняли чтоАнтисемитский скандал в Умани: преподаватель университета оскорбила евреев

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/401111- ... ila_evreev



жиды нас окружили,занять круговую оборону штурмфюрер,гранаты,есть-да..ну и отлично твою мутер.. щтурмфюрер,они нас кончат,имя=-Ганс... раньше кончу тебя-занять оборону.. что хотитие сказать политика поменялась? так я еврее всегда не любил...в чем дело,меня не зачищает..это прваавда.. в былую я про жидов что нить-бан вечный..\ну так моджет поняли чтоАнтисемитский скандал в Умани: преподаватель университета оскорбила евреевБольше информации на портале Антикор:жиды нас окружили,занять круговую оборону штурмфюрер,гранаты,есть-да..ну и отлично твою мутер.. щтурмфюрер,они нас кончат,имя=-Ганс... раньше кончу тебя-занять оборону.. Vladik Повідомлень: 74 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:21 Vladik что хотитие сказать политика поменялась? так я еврее всегда не любил...

в чем дело,меня не зачищает..это прваавда.. в былую я про жидов что нить-бан вечный..\



Нет, ну по стилю написания, орфографии, логическим цепочкам текста, лично мне, абсолютно не удивительны Ваши выводы. Нет, ну по стилю написания, орфографии, логическим цепочкам текста, лично мне, абсолютно не удивительны Ваши выводы. Replay

Повідомлень: 2109 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:46 Vladik

С каждым днём всё ярче материализуется всё, во что Враг втянул Украину.

И выход "политически" не одним днём.

К тому же у попадающих туда "наёмных клунов", за средства лиц заинтересованных - таких проблемм нет по определению.

- они на достаточном подсосе и у них всё хорошо.

И с каждым днём Украина, насильственно погружается в пропасть, выхода из которой нет. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8389 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6510651165126513 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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