Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:03

ладно,русские тоже разные есть... если голубые глаза и светлые волосы-- ггоден..

Жесть!А если рыжие волосы и светлокарие глаза у жителя псковщины, он что - ирландец?Понимаете ли, вот у евреев - принадлежность, в первую очередь, определяется по "вероисповеданию"(пишу понятно для славянина).У нас, всё - сложнее, в Украине.С современной точки зрения, в Украине есть украинцы, татары, поляки, венгры и т.д., но нет русских!Прикольно!Была себе Киевская Русь, а русских - не осталось!То, что Россия "приватизировала" русский(обращаю внимание, русский а не российский, как у нас говорят) язык, нас тоже всех устроило!Ну и вот, как видно из предыдущего поста, уже пошли попытки определять врагов - русских по внешним признакам, глазам, цвету волос, потом форме черепа и пр.Жжоте!Дело в том, что под "светлые волосы и голубые глаза", попадет половина скандинавов, много немцев, которые и не подозревают, что они русские!