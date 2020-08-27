Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:В Крыму базировалас база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией.
До анексії російських військових у Криму було близько 12 тисяч осіб
І
У Криму перебувало 20 315 українських військових до окупації
Плюс ще скільки ж можна було швидко перекинути з причорноморських гарнізонів на свою території (Крим в той час).
РФ перекидати війська це б уже було не зелені чоловічки а пряма військова агресія на яку захід би по іншому дивися
Любопытно читать...Тут из-за столкновения бронетранспортеров, в котором ранены 7 американцев, все ограничилось телефонным разговором (хотя и на высоком уровне). А тут - как и 80+ лет назад на Западе НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а уж тем более за Феодосию или Керчь. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.
Replay написав:В Крыму базировалас база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией.
До анексії російських військових у Криму було близько 12 тисяч осіб
І
У Криму перебувало 20 315 українських військових до окупації
Плюс ще скільки ж можна було швидко перекинути з причорноморських гарнізонів на свою території (Крим в той час).
РФ перекидати війська це б уже було не зелені чоловічки а пряма військова агресія на яку захід би по іншому дивися
Любопытно читать...Тут из-за столкновения бронетранспортеров, в котором ранены 7 американцев, все ограничилось телефонным разговором (хотя и на высоком уровне). А тут - как и 80+ лет назад на Западе НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а уж тем более за Феодосию или Керчь. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.
Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах? Вышли из отпуска? И сразу в .... - на форум?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах? Вышли из отпуска? И сразу в .... - на форум?
Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.
Он заявил, что на микроавтобус напали представители «Нацкорпуса», и что есть погибшие и раненые. Позднее он уточнил, что есть лишь тяжелораненый
В 2014 году уже был фэйк о якобы расстрелянном автобусе.
Чем больше я читаю о нынешнем событии, то я склоняюсь к мысли, что фэйк решили претворить в жизнь. Мол, агрессивные нацики с автоматами нападают на политических оппонентов. имхо, провокация самого Кивы
В Центре противодействия коррупции считают, что принятие соответствующего закона подорвет независимость антикоррупционных органов ... Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали законопроект о реализации функций прокуратуры, согласно которому генпрокурор будет иметь право отбирать на проверку любые дела НАБУ и САП ... сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генпрокурора. Генпрокурору по закону запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры
Развели, панимаш, независимость. Всех под контроль
Участники акции заявили, что виновными в гибели украинских бойцов в Иловайске, Дебальцево и Славянске являются не только российские войска и их наемники, но и бывшие украинские высокопоставленные лица. В частности, пятый президент Петр Порошенко, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко, бывший министр обороны Валерий Гелетей и другие
Хмм, интересная логика. Виноват не только агрессор, а и те, кто пытался противостоять агрессору
Нардеп правящей партии Слуга народа Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, – "наши друзья" ... Депутат заявил, что некие политики "без боя отдали наш Донбасс" и должны, по его мнению, понести за это наказание
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой