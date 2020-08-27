RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6509651065116512
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:13

  Ukrainian написав:
  Replay написав:В Крыму базировалас база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией.

До анексії російських військових у Криму було близько 12 тисяч осіб

І

У Криму перебувало 20 315 українських військових до окупації

Плюс ще скільки ж можна було швидко перекинути з причорноморських гарнізонів на свою території (Крим в той час).

РФ перекидати війська це б уже було не зелені чоловічки а пряма військова агресія на яку захід би по іншому дивися

Любопытно читать...Тут из-за столкновения бронетранспортеров, в котором ранены 7 американцев, все ограничилось телефонным разговором (хотя и на высоком уровне). А тут - как и 80+ лет назад на Западе НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а уж тем более за Феодосию или Керчь. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.
Волгарь
 
Повідомлень: 7660
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:17

  Волгарь написав:
  Ukrainian написав:
  Replay написав:В Крыму базировалас база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией.

До анексії російських військових у Криму було близько 12 тисяч осіб

І

У Криму перебувало 20 315 українських військових до окупації

Плюс ще скільки ж можна було швидко перекинути з причорноморських гарнізонів на свою території (Крим в той час).

РФ перекидати війська це б уже було не зелені чоловічки а пряма військова агресія на яку захід би по іншому дивися

Любопытно читать...Тут из-за столкновения бронетранспортеров, в котором ранены 7 американцев, все ограничилось телефонным разговором (хотя и на высоком уровне). А тут - как и 80+ лет назад на Западе НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а уж тем более за Феодосию или Керчь. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.

Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах?
Вышли из отпуска?
И сразу в .... - на форум? :lol:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8381
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:25

Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах?
Вышли из отпуска?
И сразу в .... - на форум?

Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.
Волгарь
 
Повідомлень: 7660
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:45

  Волгарь написав: Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.

А почему не утроилась? Пишите утроилась, не скромничайте.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:43

Re: Політичні дискусії

У зебилов сегодня очередной облом:
https://m.censor.net.ua/news/3216421/sp ... _istochnik
airmax78
 
Повідомлень: 35892
З нами з: 25.10.12
Подякував: 882 раз.
Подякували: 4239 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:54

Ітогі подвєдьом. 2020-08-28

Ітогі подвєдьом. 2020-08-28

1) На трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус – нардеп Кива (фото 18+)

"Обстреляли микроавтобус и скрылись": в полиции сообщили подробности инцидента на трассе под Харьковом
Он заявил, что на микроавтобус напали представители «Нацкорпуса», и что есть погибшие и раненые. Позднее он уточнил, что есть лишь тяжелораненый

В 2014 году уже был фэйк о якобы расстрелянном автобусе.

Чем больше я читаю о нынешнем событии, то я склоняюсь к мысли, что фэйк решили претворить в жизнь. Мол, агрессивные нацики с автоматами нападают на политических оппонентов.
имхо, провокация самого Кивы

"Конфликт политических гастролеров": напавших на микроавтобус под Харьковом задержали (фото)
И полиция оперативно сработала, прям удивительно

Зеленский отреагировал на нападение на соратников Кивы
И Бубочка отозвался. Обычно отмалчивается до последнего

2) Зеленский рассказал о достижениях по миру на Донбассе при его президентстве
а время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа «нормандского формата»

Не режим тишины, а запрет ВСУ стрелять. Орки стрелять не прекращали
Боевики открыли огонь из гранатометов возле Авдеевки - ООС

Возвращены моряки, но отданы стрелявшиеся на майдане и ключевой свидетель по МН-17
1 встреча в нормандском формате - не показатель, потому что для второй встречи РФ открыто шантажирует Украину.

3) Конфликт в Умани. Жители города не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана – видео

В Умани произошел конфликт между хасидами и местными жителями: в ОЕОУ заявили о его имущественном характере (видео)
В Умани появляется новый очаг конфликта.
Хасиды всё равно постараются приехать, а жители Умани в этом году им совершенно не рады.
Имхо, по итогу, Украина начнёт впускать всех хасидов.

4) Украина может ввести санкции против Беларуси - Кулеба
Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом

Для разрыва дипотношений между Украиной и Беларусью нет никаких оснований - Кулеба
В то же время глава МИД отметил, что в настоящее время Киев "ставит на паузу" все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси

5) В Слуге народа хотят позволить Венедиктовой проверять дела НАБУ/САП
В Центре противодействия коррупции считают, что принятие соответствующего закона подорвет независимость антикоррупционных органов
...
Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали законопроект о реализации функций прокуратуры, согласно которому генпрокурор будет иметь право отбирать на проверку любые дела НАБУ и САП
...
сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генпрокурора. Генпрокурору по закону запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры

Развели, панимаш, независимость. Всех под контроль

6) Под ОП родственники погибших воинов требуют расследовать события Иловайского и Дебальцевского котлов (фоторепортаж)
Участники акции заявили, что виновными в гибели украинских бойцов в Иловайске, Дебальцево и Славянске являются не только российские войска и их наемники, но и бывшие украинские высокопоставленные лица. В частности, пятый президент Петр Порошенко, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко, бывший министр обороны Валерий Гелетей и другие

Хмм, интересная логика. Виноват не только агрессор, а и те, кто пытался противостоять агрессору

7) Главой Черкасской ОГА стал сотрудник СБУ Сергийчук — Зеленский подписал указ о назначении
А в Черкассах строптивый мэр. Не хочет подчинятся Бубочке.
Поэтому ставим на ОГА своего человека

8) "Русский народ – наши друзья". Нардеп Слуги народа заговорил о "бывших братских народах"
Нардеп правящей партии Слуга народа Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, – "наши друзья"
...
Депутат заявил, что некие политики "без боя отдали наш Донбасс" и должны, по его мнению, понести за это наказание
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5145
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:22

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6509651065116512
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20315)
28.08.2020 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.