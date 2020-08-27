Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:54

Он заявил, что на микроавтобус напали представители «Нацкорпуса», и что есть погибшие и раненые. Позднее он уточнил, что есть лишь тяжелораненый

а время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа «нормандского формата»

Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом

В то же время глава МИД отметил, что в настоящее время Киев "ставит на паузу" все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси

В Центре противодействия коррупции считают, что принятие соответствующего закона подорвет независимость антикоррупционных органов

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Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали законопроект о реализации функций прокуратуры, согласно которому генпрокурор будет иметь право отбирать на проверку любые дела НАБУ и САП

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сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генпрокурора. Генпрокурору по закону запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры



Участники акции заявили, что виновными в гибели украинских бойцов в Иловайске, Дебальцево и Славянске являются не только российские войска и их наемники, но и бывшие украинские высокопоставленные лица. В частности, пятый президент Петр Порошенко, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко, бывший министр обороны Валерий Гелетей и другие

Нардеп правящей партии Слуга народа Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, – "наши друзья"

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Депутат заявил, что некие политики "без боя отдали наш Донбасс" и должны, по его мнению, понести за это наказание

Ітогі подвєдьом. 2020-08-28В 2014 году уже был фэйк о якобы расстрелянном автобусе.Чем больше я читаю о нынешнем событии, то я склоняюсь к мысли, что фэйк решили претворить в жизнь. Мол, агрессивные нацики с автоматами нападают на политических оппонентов.имхо, провокация самого КивыИ полиция оперативно сработала, прям удивительноИ Бубочка отозвался. Обычно отмалчивается до последнегоНе режим тишины, а запрет ВСУ стрелять. Орки стрелять не прекращалиВозвращены моряки, но отданы стрелявшиеся на майдане и ключевой свидетель по МН-171 встреча в нормандском формате - не показатель, потому что для второй встречи РФ открыто шантажирует Украину.В Умани появляется новый очаг конфликта.Хасиды всё равно постараются приехать, а жители Умани в этом году им совершенно не рады.Имхо, по итогу, Украина начнёт впускать всех хасидов.Развели, панимаш, независимость. Всех под контрольХмм, интересная логика. Виноват не только агрессор, а и те, кто пытался противостоять агрессоруА в Черкассах строптивый мэр. Не хочет подчинятся Бубочке.Поэтому ставим на ОГА своего человека