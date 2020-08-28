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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6510651165126513>
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:13

  Ukrainian написав:
  Replay написав:В Крыму базировалас база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией.

До анексії російських військових у Криму було близько 12 тисяч осіб

І

У Криму перебувало 20 315 українських військових до окупації

Плюс ще скільки ж можна було швидко перекинути з причорноморських гарнізонів на свою території (Крим в той час).

РФ перекидати війська це б уже було не зелені чоловічки а пряма військова агресія на яку захід би по іншому дивися

Любопытно читать...Тут из-за столкновения бронетранспортеров, в котором ранены 7 американцев, все ограничилось телефонным разговором (хотя и на высоком уровне). А тут - как и 80+ лет назад на Западе НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а уж тем более за Феодосию или Керчь. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:17

  Волгарь написав:
  Ukrainian написав:
  Replay написав:В Крыму базировалас база Черноморского Флота РФ. По военной мощи, на тот момент, сопоставима со всей Украинской Армией.

До анексії російських військових у Криму було близько 12 тисяч осіб

І

У Криму перебувало 20 315 українських військових до окупації

Плюс ще скільки ж можна було швидко перекинути з причорноморських гарнізонів на свою території (Крим в той час).

РФ перекидати війська це б уже було не зелені чоловічки а пряма військова агресія на яку захід би по іншому дивися

Любопытно читать...Тут из-за столкновения бронетранспортеров, в котором ранены 7 американцев, все ограничилось телефонным разговором (хотя и на высоком уровне). А тут - как и 80+ лет назад на Западе НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а уж тем более за Феодосию или Керчь. Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.

Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах?
Вышли из отпуска?
И сразу в .... - на форум? :lol:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:25

Вы бы с оппонентом решали эти вопросы на своих - РФских форумах?
Вышли из отпуска?
И сразу в .... - на форум?

Не уходил. С апреля не мог попасть на форум ни с одного устройства - писалось "сайт недоступен". Почему-не знаю. Тут много всего было - карантин/удаленка...Да и мир с тех пор стал другой....А вот тема не изменилась - те же уже 6 тысяч страниц размышлений ни о чем.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:45

  Волгарь написав: Даже в 2014-ом, не говоря о 2020-ом, когда ударная мощь ВС РФ почти удвоилась за прошедшие 6 лет.

А почему не утроилась? Пишите утроилась, не скромничайте.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:43

Re: Політичні дискусії

У зебилов сегодня очередной облом:
https://m.censor.net.ua/news/3216421/sp ... _istochnik
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:54

Ітогі подвєдьом. 2020-08-28

Ітогі подвєдьом. 2020-08-28

1) На трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус – нардеп Кива (фото 18+)

"Обстреляли микроавтобус и скрылись": в полиции сообщили подробности инцидента на трассе под Харьковом
Он заявил, что на микроавтобус напали представители «Нацкорпуса», и что есть погибшие и раненые. Позднее он уточнил, что есть лишь тяжелораненый

В 2014 году уже был фэйк о якобы расстрелянном автобусе.

Чем больше я читаю о нынешнем событии, то я склоняюсь к мысли, что фэйк решили претворить в жизнь. Мол, агрессивные нацики с автоматами нападают на политических оппонентов.
имхо, провокация самого Кивы

"Конфликт политических гастролеров": напавших на микроавтобус под Харьковом задержали (фото)
И полиция оперативно сработала, прям удивительно

Зеленский отреагировал на нападение на соратников Кивы
И Бубочка отозвался. Обычно отмалчивается до последнего

2) Зеленский рассказал о достижениях по миру на Донбассе при его президентстве
а время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа «нормандского формата»

Не режим тишины, а запрет ВСУ стрелять. Орки стрелять не прекращали
Боевики открыли огонь из гранатометов возле Авдеевки - ООС

Возвращены моряки, но отданы стрелявшиеся на майдане и ключевой свидетель по МН-17
1 встреча в нормандском формате - не показатель, потому что для второй встречи РФ открыто шантажирует Украину.

3) Конфликт в Умани. Жители города не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана – видео

В Умани произошел конфликт между хасидами и местными жителями: в ОЕОУ заявили о его имущественном характере (видео)
В Умани появляется новый очаг конфликта.
Хасиды всё равно постараются приехать, а жители Умани в этом году им совершенно не рады.
Имхо, по итогу, Украина начнёт впускать всех хасидов.

4) Украина может ввести санкции против Беларуси - Кулеба
Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против Беларуси после принятия соответствующего решения Европейским Союзом

Для разрыва дипотношений между Украиной и Беларусью нет никаких оснований - Кулеба
В то же время глава МИД отметил, что в настоящее время Киев "ставит на паузу" все официальные контакты до стабилизации ситуации в Беларуси

5) В Слуге народа хотят позволить Венедиктовой проверять дела НАБУ/САП
В Центре противодействия коррупции считают, что принятие соответствующего закона подорвет независимость антикоррупционных органов
...
Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали законопроект о реализации функций прокуратуры, согласно которому генпрокурор будет иметь право отбирать на проверку любые дела НАБУ и САП
...
сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генпрокурора. Генпрокурору по закону запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры

Развели, панимаш, независимость. Всех под контроль

6) Под ОП родственники погибших воинов требуют расследовать события Иловайского и Дебальцевского котлов (фоторепортаж)
Участники акции заявили, что виновными в гибели украинских бойцов в Иловайске, Дебальцево и Славянске являются не только российские войска и их наемники, но и бывшие украинские высокопоставленные лица. В частности, пятый президент Петр Порошенко, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко, бывший министр обороны Валерий Гелетей и другие

Хмм, интересная логика. Виноват не только агрессор, а и те, кто пытался противостоять агрессору

7) Главой Черкасской ОГА стал сотрудник СБУ Сергийчук — Зеленский подписал указ о назначении
А в Черкассах строптивый мэр. Не хочет подчинятся Бубочке.
Поэтому ставим на ОГА своего человека

8) "Русский народ – наши друзья". Нардеп Слуги народа заговорил о "бывших братских народах"
Нардеп правящей партии Слуга народа Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, – "наши друзья"
...
Депутат заявил, что некие политики "без боя отдали наш Донбасс" и должны, по его мнению, понести за это наказание
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:22

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:07

  lapay написав:
  Ukrainian написав:andrijk777
Тобто на Донбасі можна а в Криму «нізя»?
В Криму в рф було на той час не так багато військових та техніки, кров можна було попсувати то і на Донбасс не так охоче б лізли

Скільки часу йшла підготовка до штурму Слов'янська і сам штурм? І це одне паршиве містечко, яке обороняли, в основному, місцеві гобліни.
Диванні експерти можуть розказувати казки про десант і оборону, але максимум, який можна було здійснити, на той час, це вивезти з Криму боєздатні частини, разом з технікою. Якби почали когось мочити чи щось псувати, їх би роззброїли, як мінімум, і розстріляли, як в Іловайську, як максимум, плюс материкова окупація. СБУ тоді піймала грушника, який вів розвідку в Херсонській області.

По сотому кругу))

Да потому столько и шла, потому что "главный" по операции генерал говорит))) капитану десантуры - отдашь бмп-ки..., а целый капитан в ответ - кто принимать у меня их будет? Все принимающие разной масти силовики в ответ понурили головы и ... все сделали вид, что никто никому ничего не говорил...
И бумажка с печатью в кармашке.

Да это не просто капец, а полный ...
И ответственность отнюдь не на руководителе операции, а на Турчинове.
Исключительно лично на ио. президента.
Потому что всё это прямое следствие действий и решений Турчинова.
Который красиво решил не брать на себя всю ответственность.
Он реально отморозился.
Никто за него его функцию не выполнит.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:08

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:23

Re: Політичні дискусії

Главарь боевиков "ДНР" пригрозил уничтожением позиций украинских военных на двух участках
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожением позиций Вооруженных сил Украины на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября

Надо перестать стрелять ?

Зеленский, хрен-пойми-кто угрожает нашим ВСУ обстрелом
Но ты радуешься, что ты запретил стрелять ВСУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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