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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:04
detroytred написав:
По сотому кругу))
Да потому столько и шла, потому что "главный" по операции генерал говорит))) капитану десантуры - отдашь бмп-ки..., а целый капитан в ответ - кто принимать у меня их будет? Все принимающие разной масти силовики в ответ понурили головы и ... все сделали вид, что никто никому ничего не говорил...
И бумажка с печатью в кармашке
По сто першому колу. Крим, Іловайськ, ДАП, Дебальцеве, а в Авдіївці, нарешті, зупинили. Тому, що ЗСУ, нарешті, отримали папірці з мокрими печатками. Скільки можна нести чухню про папірці і чіткі накази?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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