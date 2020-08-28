detroytred написав:По сотому кругу))
Да потому столько и шла, потому что "главный" по операции генерал говорит))) капитану десантуры - отдашь бмп-ки..., а целый капитан в ответ - кто принимать у меня их будет? Все принимающие разной масти силовики в ответ понурили головы и ... все сделали вид, что никто никому ничего не говорил...
И бумажка с печатью в кармашке
По сто першому колу. Крим, Іловайськ, ДАП, Дебальцеве, а в Авдіївці, нарешті, зупинили. Тому, що ЗСУ, нарешті, отримали папірці з мокрими печатками. Скільки можна нести чухню про папірці і чіткі накази?