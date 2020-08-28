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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6510651165126513
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:04

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:По сотому кругу))

Да потому столько и шла, потому что "главный" по операции генерал говорит))) капитану десантуры - отдашь бмп-ки..., а целый капитан в ответ - кто принимать у меня их будет? Все принимающие разной масти силовики в ответ понурили головы и ... все сделали вид, что никто никому ничего не говорил...
И бумажка с печатью в кармашке

По сто першому колу. Крим, Іловайськ, ДАП, Дебальцеве, а в Авдіївці, нарешті, зупинили. Тому, що ЗСУ, нарешті, отримали папірці з мокрими печатками. Скільки можна нести чухню про папірці і чіткі накази?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:38

pesikot
Спасибо за видео!

https://youtu.be/92GOAUjoSys


Если честно, я. сразу и не понял, что там произошло!
Действительно, Медведчук и Рабинович- обнаглели!
Избивать толпой ребят из Нацкорпуса, дубинками по голове - это Беспредел!
Обратите внимание, ребят из нацкорпуса, было намного меньше, чем медведчуковских россиян, тем не менее, москали толпой набрасывались на украинцев, били дубинкой не просто, а по голове, целилмсь в висок, убивали.
Точно говорчт, что кгб у москалей в крови.
Медведчук - убийца!

Налеюсь, Медведвука посадят за избиение патриотов Украины!
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