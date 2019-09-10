Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:05

Местных никто не спрашивает.

К тому же на 7,5 миллионов домохозяйств ...- перестал быть в доступе уголь, как ТБО.

Янукович антрацит даже в Швейцарии продавал, а сейчас - полная ...

Противостоять возможно только с оружием в руках - а это Право Государства.

Ой, ну не держите меня за клоуна!Местные жители - голосовали за ту или иную политсилу, которая прошла в Раду!Насколько я знаю, Порошенко там победил!И у БПП - есть офисы, что в самом Рiвне, что в крупных центрах!И приёмные есть у депутатов!Почему местные жители, не составят письмо и не пойдут на приём к Депутатам?Откажут?Почему местные жители, не создадут "Канал", в котором бы рассказали не только о "вырубке", но и о том, кто Отказал принимать "коллективное заявление" и т.д.?Ответить?Потому, что мы - не поляки и не немцы! Нам надо, чтобы "Бог сам узнал о наших проблемах и всё порещал"! Бл.. ЗЕ в костюме Бетмана прилетел и всех наказал!Психология раба! Сотни лет, то под Польшей, то под Австрией, то под московией или коммуняками!Там лес на экспорт прут, почитайте внимательно...Местная братва - бабло рубит а народ, тупо бз..ит всех, потому шо у них стволы и Власть! И так было и при Порошенко, если что...Не, ну так "даунбасс оградить проволкой", как там орали «дотационный регион»!Просто... офисы центр. были в Киеве, поэтому "Киев -больше всего угля экспортировал"!Кому противостоять?Лес косят Депутаты и Чиновники, Силовики откаты получают!Вы с кем воевать собрались? С полицией, с Радой?Кого выбирали, к тем и вопросы!Зачем их выбирали? Ваши проблемы.