Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Да потому столько и шла, потому что "главный" по операции генерал говорит))) капитану десантуры - отдашь бмп-ки..., а целый капитан в ответ - кто принимать у меня их будет? Все принимающие разной масти силовики в ответ понурили головы и ... все сделали вид, что никто никому ничего не говорил... И бумажка с печатью в кармашке
По сто першому колу. Крим, Іловайськ, ДАП, Дебальцеве, а в Авдіївці, нарешті, зупинили. Тому, що ЗСУ, нарешті, отримали папірці з мокрими печатками. Скільки можна нести чухню про папірці і чіткі накази?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Если честно, я. сразу и не понял, что там произошло! Действительно, Медведчук и Рабинович- обнаглели! Избивать толпой ребят из Нацкорпуса, дубинками по голове - это Беспредел! Обратите внимание, ребят из нацкорпуса, было намного меньше, чем медведчуковских россиян, тем не менее, москали толпой набрасывались на украинцев, били дубинкой не просто, а по голове, целилмсь в висок, убивали. Точно говорчт, что кгб у москалей в крови. Медведчук - убийца!
Налеюсь, Медведвука посадят за избиение патриотов Украины!
Выяснилось, что за год (с августа 2019-го по август 2020-го) в Ровенской области вырубили в два с половиной раза больше леса, чем за аналогичный период 2018-19 годов (5395 га и 2101 га соответственно).
Порошенко проти Зеленский
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Зі свого боку новий голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль оцінив своє призначення як прояв високої довіри та велику відповідальність для себе. «Рівненщина відсьогодні йде шляхом відкритості, безкомпромісності у принципових питаннях. Особливо щодо нульової толерантності до корупції, остаточної легалізації видобутку бурштину, протидії незаконній вирубці лісів і розгортання діалогу бізнесу та влади», – сказав він. Президент України представив нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля 10 вересня 2019 року https://www.president.gov.ua/news/prezi ... -oda-57165
Лес бесконтрольно рубят и благодаря "серым" схемам вывозят на экспорт. Никто не знает истинных масштабов. Данные полученные со спутников - это независимый инструмент на пути к решению этой проблемы. Космос видит все", - отметил основатель EOS Максим Поляков.
18 червня 2020 "Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати? Будь ласка, насолоджуйтеся", - йдеться у підписі до фото. Також наголошується, що за рік обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/yak-karpati-lis ... 68242.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Реально, повеселили! Совок - неистребим! "Верните Порошено" - просят, а то лес рубят! Кто рубит? Зеленский с бензопилой по лесу гасает и деревья тысячами валит? Самому - не смешно?
Может... это Ваши местные, депутаты и "бызнысмены" лес таки пилят? А Вы, простите, как Совок "лист до ЦК", пришлите нам КГБ, чтобы лес не рубили! Царя поменять, а то лес... понимаешь, сосед Андрийко рубит!
Вот оно, отличие! Славянам нужен ЦАРЬ! Который предотвратит вырубку леса, согреет, накормит, даст работу и накажет! Такой, всемогущий, всевидящий, ну БОГ! А сами мы? Да куда нам... Вот Поляки, это да, высокоразвитая нация или немцы и пр. они свои проблемы, на уровне "громад" решают а не Царю молятся, всем селом! А мы... нее. Нам или Варяг присылайте, а то мы друг-друга поубиваем или там Порошенка, хотя бы.
Ой, ну не держите меня за клоуна! Местные жители - голосовали за ту или иную политсилу, которая прошла в Раду! Насколько я знаю, Порошенко там победил! И у БПП - есть офисы, что в самом Рiвне, что в крупных центрах! И приёмные есть у депутатов! Почему местные жители, не составят письмо и не пойдут на приём к Депутатам? Откажут? Почему местные жители, не создадут "Канал", в котором бы рассказали не только о "вырубке", но и о том, кто Отказал принимать "коллективное заявление" и т.д.? Ответить? Потому, что мы - не поляки и не немцы! Нам надо, чтобы "Бог сам узнал о наших проблемах и всё порещал"! Бл.. ЗЕ в костюме Бетмана прилетел и всех наказал! Психология раба! Сотни лет, то под Польшей, то под Австрией, то под московией или коммуняками!
К тому же на 7,5 миллионов домохозяйств ...- перестал быть в доступе уголь, как ТБО.
Там лес на экспорт прут, почитайте внимательно... Местная братва - бабло рубит а народ, тупо бз..ит всех, потому шо у них стволы и Власть! И так было и при Порошенко, если что...
Янукович антрацит даже в Швейцарии продавал, а сейчас - полная ...
Не, ну так "даунбасс оградить проволкой", как там орали «дотационный регион»! Просто... офисы центр. были в Киеве, поэтому "Киев -больше всего угля экспортировал"!
Противостоять возможно только с оружием в руках - а это Право Государства.
Кому противостоять? Лес косят Депутаты и Чиновники, Силовики откаты получают! Вы с кем воевать собрались? С полицией, с Радой?
Кого выбирали, к тем и вопросы! Зачем их выбирали? Ваши проблемы.