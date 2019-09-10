RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6511651265136514>
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:04

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:По сотому кругу))

Да потому столько и шла, потому что "главный" по операции генерал говорит))) капитану десантуры - отдашь бмп-ки..., а целый капитан в ответ - кто принимать у меня их будет? Все принимающие разной масти силовики в ответ понурили головы и ... все сделали вид, что никто никому ничего не говорил...
И бумажка с печатью в кармашке

По сто першому колу. Крим, Іловайськ, ДАП, Дебальцеве, а в Авдіївці, нарешті, зупинили. Тому, що ЗСУ, нарешті, отримали папірці з мокрими печатками. Скільки можна нести чухню про папірці і чіткі накази?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10653
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:38

pesikot
Спасибо за видео!

https://youtu.be/92GOAUjoSys


Если честно, я. сразу и не понял, что там произошло!
Действительно, Медведчук и Рабинович- обнаглели!
Избивать толпой ребят из Нацкорпуса, дубинками по голове - это Беспредел!
Обратите внимание, ребят из нацкорпуса, было намного меньше, чем медведчуковских россиян, тем не менее, москали толпой набрасывались на украинцев, били дубинкой не просто, а по голове, целилмсь в висок, убивали.
Точно говорчт, что кгб у москалей в крови.
Медведчук - убийца!

Налеюсь, Медведвука посадят за избиение патриотов Украины!
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:59

Выяснилось, что за год (с августа 2019-го по август 2020-го) в Ровенской области вырубили в два с половиной раза больше леса, чем за аналогичный период 2018-19 годов (5395 га и 2101 га соответственно).

Порошенко проти Зеленский
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8893
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:06

Ukrainian Это же позитив, рост ВВП?
Я правильно понимаю?
Скажите, а в 2012-м, сколько га вырубили?
Видимо, не менее 10 000 га, учитывая полнейший беспредел. творящийся при януковоще?

цифры нашел , по Карпатам!
https://antikor.com.ua/articles/162537- ... ones_za_et

2014 - 11.2 тыс кубов
2015 - 24.1 тыс кубов
2016 - 27.7 тыс кубов


Налицо, явный рост производительности труда и объёмов, после Евромайдана.
Это и рост ВВП и рост благосостояния простых украинцев.
Молодцы.

Ещё цифры, по незаконной вырубке:
2012-2013 гг. – 13-14 тыс. куб. метров.
2016-2017 гг. – 26 -27 тыс. куб. метров.
Ccылка
https://ua.news/ru/vazhka-dolya-legen-u ... -karpatah/
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 28 сер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:18

Зі свого боку новий голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль оцінив своє призначення як прояв високої довіри та велику відповідальність для себе.
«Рівненщина відсьогодні йде шляхом відкритості, безкомпромісності у принципових питаннях. Особливо щодо нульової толерантності до корупції, остаточної легалізації видобутку бурштину, протидії незаконній вирубці лісів і розгортання діалогу бізнесу та влади», – сказав він.
Президент України представив нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля
10 вересня 2019 року
https://www.president.gov.ua/news/prezi ... -oda-57165

Лес бесконтрольно рубят и благодаря "серым" схемам вывозят на экспорт. Никто не знает истинных масштабов. Данные полученные со спутников - это независимый инструмент на пути к решению этой проблемы. Космос видит все", - отметил основатель EOS Максим Поляков.

Из-за масштабных вырубок в Украине появилась реальная угроза того, Житомирская область может остаться без леса через 38 лет, а Ровенская - уже через 30.
https://www.rbc.ua/rus/styler/cherez-40 ... 34199.html

Поверніть Порошенка
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8893
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:25

  Replay написав:Ukrainian Это же позитив, рост ВВП?
Я правильно понимаю?
Скажите, а в 2012-м, сколько га вырубили?
Видимо, не менее 10 000 га, учитывая полнейший беспредел. творящийся при януковоще?

цифры нашел , по Карпатам!
https://antikor.com.ua/articles/162537- ... ones_za_et

2014 - 11.2 тыс кубов
2015 - 24.1 тыс кубов
2016 - 27.7 тыс кубов


Налицо, явный рост производительности труда и объёмов, после Евромайдана.
Это и рост ВВП и рост благосостояния простых украинцев.
Молодцы.

Ещё цифры, по незаконной вырубке:
2012-2013 гг. – 13-14 тыс. куб. метров.
2016-2017 гг. – 26 -27 тыс. куб. метров.
Ccылка
https://ua.news/ru/vazhka-dolya-legen-u ... -karpatah/

18 червня 2020
"Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати? Будь ласка, насолоджуйтеся", - йдеться у підписі до фото. Також наголошується, що за рік обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/yak-karpati-lis ... 68242.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8893
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:28

Ukrainian
Поверніть Порошенка

Зачекайте

До речi, чому не януковоча, адже при ньому, вирубували вдвiчi меньше, анiж за Порошенка?
Чи може вам сталiна тре, той саджав лiс...як людей! :D

"Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати?

Якщо мiсцевим мешканцям, це видовисько до вподоби, навiщо заважати?
Свобода!
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:46

Реально, повеселили!
Совок - неистребим!
"Верните Порошено" - просят, а то лес рубят!
Кто рубит? Зеленский с бензопилой по лесу гасает и деревья тысячами валит?
Самому - не смешно?

Может... это Ваши местные, депутаты и "бызнысмены" лес таки пилят?
А Вы, простите, как Совок "лист до ЦК", пришлите нам КГБ, чтобы лес не рубили!
Царя поменять, а то лес... понимаешь, сосед Андрийко рубит!

Вот оно, отличие!
Славянам нужен ЦАРЬ! Который предотвратит вырубку леса, согреет, накормит, даст работу и накажет! Такой, всемогущий, всевидящий, ну БОГ!
А сами мы?
Да куда нам...
Вот Поляки, это да, высокоразвитая нация или немцы и пр. они свои проблемы, на уровне "громад" решают а не Царю молятся, всем селом!
А мы... нее.
Нам или Варяг присылайте, а то мы друг-друга поубиваем или там Порошенка, хотя бы.

Повеселили!
Спасибо!
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:00

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Кто рубит? Зеленский с бензопилой по лесу гасает и деревья тысячами валит?
Самому - не смешно?

за рік (слуг народу при владі) обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.

Смішно?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8893
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:05

Kudrjavuy
Местных никто не спрашивает.

Ой, ну не держите меня за клоуна!
Местные жители - голосовали за ту или иную политсилу, которая прошла в Раду!
Насколько я знаю, Порошенко там победил! :D
И у БПП - есть офисы, что в самом Рiвне, что в крупных центрах!
И приёмные есть у депутатов!
Почему местные жители, не составят письмо и не пойдут на приём к Депутатам?
Откажут?
Почему местные жители, не создадут "Канал", в котором бы рассказали не только о "вырубке", но и о том, кто Отказал принимать "коллективное заявление" и т.д.?
Ответить?
Потому, что мы - не поляки и не немцы! Нам надо, чтобы "Бог сам узнал о наших проблемах и всё порещал"! Бл.. ЗЕ в костюме Бетмана прилетел и всех наказал! :D
Психология раба! Сотни лет, то под Польшей, то под Австрией, то под московией или коммуняками!

К тому же на 7,5 миллионов домохозяйств ...- перестал быть в доступе уголь, как ТБО.

Там лес на экспорт прут, почитайте внимательно...
Местная братва - бабло рубит а народ, тупо бз..ит всех, потому шо у них стволы и Власть! И так было и при Порошенко, если что...
Янукович антрацит даже в Швейцарии продавал, а сейчас - полная ...

Не, ну так "даунбасс оградить проволкой", как там орали «дотационный регион»!
Просто... офисы центр. были в Киеве, поэтому "Киев -больше всего угля экспортировал"! :D
Противостоять возможно только с оружием в руках - а это Право Государства.

Кому противостоять?
Лес косят Депутаты и Чиновники, Силовики откаты получают!
Вы с кем воевать собрались? С полицией, с Радой? :D

Кого выбирали, к тем и вопросы!
Зачем их выбирали? Ваши проблемы.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6511651265136514>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.