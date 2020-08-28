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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6511651265136514
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:09

Ukrainian
за рік (слуг народу при владі) обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.

"Вилазьте зi схрону" и идите в Блок Петра Порошенка, им жалийтесь.
Если они такие Честные, то перед местными выборами, вопрос в Раде поднимут!

Если собираетесь и дальше сидеть на месте и Скиглити, то Ваши проблемы!
Лично мне, в центральной части, ваш лес - фиолетов, в крапинку, как Вам - плевать на качество днепровской воды! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:16

  Replay написав:Ukrainian
за рік (слуг народу при владі) обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.

"Вилазьте зi схрону" и идите в Блок Петра Порошенка, им жалийтесь.
Если они такие Честные, то перед местными выборами, вопрос в Раде поднимут!

Если собираетесь и дальше сидеть на месте и Скиглити, то Ваши проблемы!
Лично мне, в центральной части, ваш лес - фиолетов, в крапинку, как Вам - плевать на качество днепровской воды! :D

З чого ви вирішили що я на заході України? Черкащина моя батьківщина. Ліс украінський як Дніпро ріка. Не потрібно ділити.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:16

Что изменил Евромайдан, если без шуток?
А то, что все эти Реформы, рост цен и противостояния, привёл к тому, что "Каждый сам за себя".
Да, есть друзья и родственники, но если не на камеру, то для харьковчанина, важно то, что у него в доме! А проблемы ровенчанина, его не сильно беспокоят, если нет "Финансового Интереса"!
Реально, можно это сделать, на самом деле, привлечь внимание!
Трассы ведь перекрывали, когда с "кровавым януковичем" боролись?
А вырубку лесов, слабо остановить?
Всё, достало нытьё, я уехал в лес,(не вырубленный), на дачу, Викенд! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:20

  Replay написав:Kudrjavuy
Местных никто не спрашивает.

Ой, ну не держите меня за клоуна!
Местные жители - голосовали за ту или иную политсилу, которая прошла в Раду!
Насколько я знаю, Порошенко там победил!
И у БПП - есть офисы, что в самом Рiвне, что в крупных центрах!
И приёмные есть у депутатов!
Почему местные жители, не составят письмо и не пойдут на приём к Депутатам?
Откажут?
Почему местные жители, не создадут "Канал", в котором бы рассказали не только о "вырубке", но и о том, кто Отказал принимать "коллективное заявление" и т.д.?
Ответить?
Потому, что мы - не поляки и не немцы! Нам надо, чтобы "Бог сам узнал о наших проблемах и всё порещал"! Бл.. ЗЕ в костюме Бетмана прилетел и всех наказал! :D
Психология раба! Сотни лет, то под Польшей, то под Австрией, то под московией или коммуняками!

К тому же на 7,5 миллионов домохозяйств ...- перестал быть в доступе уголь, как ТБО.

Там лес на экспорт прут, почитайте внимательно...
Местная братва - бабло рубит а народ, тупо бз..ит всех, потому шо у них стволы и Власть! И так было и при Порошенко, если что...
Янукович антрацит даже в Швейцарии продавал, а сейчас - полная ...

Не, ну так "даунбасс оградить проволкой", как там орали «дотационный регион»!
Просто... офисы центр. были в Киеве, поэтому "Киев -больше всего угля экспортировал"!
Противостоять возможно только с оружием в руках - а это Право Государства.

Кому противостоять?
Лес косят Депутаты и Чиновники, Силовики откаты получают!
Вы с кем воевать собрались? С полицией, с Радой?

Кого выбирали, к тем и вопросы!
Зачем их выбирали? Ваши проблемы.

:lol: :mrgreen: :mrgreen:
Вы словно диванный воин.
Далёкий от жизни - не грузите чушь!
Пока раком с ... не поставил, ничего не помогло.
Просто вышел, когда пиляли - объяснил, что не правы, а поскольку я не скрываю - откуда и кто....
- На следующий день, смотрящий не рискнул рот роззявлять, хотя приехал... выяснять, кто бригаду с треском и по времени исчезновения нагнал.
- А номера были РФские.... - может эта причина ему ещё добавила риска(не открывать рот) - не знаю.
- Местные не рискуют конфликтовать.
- А рубят не "местные", а представители местного криминала. Там то же свои деления на бригады и территории.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 28 сер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:22

Ukrainian
З чого ви вирішили що я на заході України? Черкащина моя батьківщина. Ліс украінський як Дніпро ріка. Не потрібно ділити.

да ну
лес ровеньщины- принадлежит жителям ровенщины, а не харьковщины!
они за него отвечают
Днепр, протекает по нескольким областям
В каждой области, есть органы самоуправления, в них надо обращаться, если есть проблемы!

Касаемо "ровенских лесов", если Вы из Черкасс, то может в Ровно нац.идея, лес рубить и все житнли это поддерживают?
Вы не должны вмешиваться, это противозаконно, лезть в чужую хату!

Они умные, сами всё порешают!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:25

Kudrjavuy
снимаете на ыидео, скрытно, пишете на диктофон..
документы на вырубку спросить, чисто по приколу.
номера авто, фамилии, процесс вырубки и... выкладываете в сети
ссылку местным депутатам.

зачем конфликтовать?
Всё. достали, воины... :D
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