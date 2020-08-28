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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6511651265136514 Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:09 Ukrainian за рік (слуг народу при владі) обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.

"Вилазьте зi схрону" и идите в Блок Петра Порошенка, им жалийтесь.

Если они такие Честные, то перед местными выборами, вопрос в Раде поднимут!



Если собираетесь и дальше сидеть на месте и Скиглити, то Ваши проблемы!

Лично мне, в центральной части, ваш лес - фиолетов, в крапинку, как Вам - плевать на качество днепровской воды! "Вилазьте зi схрону" и идите в Блок Петра Порошенка, им жалийтесь.Если они такие Честные, то перед местными выборами, вопрос в Раде поднимут!Если собираетесь и дальше сидеть на месте и Скиглити, то Ваши проблемы!Лично мне, в центральной части, ваш лес - фиолетов, в крапинку, как Вам - плевать на качество днепровской воды! Replay

Повідомлень: 2122 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:16 Replay написав: Ukrainian за рік (слуг народу при владі) обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.

"Вилазьте зi схрону" и идите в Блок Петра Порошенка, им жалийтесь.

Если они такие Честные, то перед местными выборами, вопрос в Раде поднимут!



Если собираетесь и дальше сидеть на месте и Скиглити, то Ваши проблемы!

Лично мне, в центральной части, ваш лес - фиолетов, в крапинку, как Вам - плевать на качество днепровской воды! "Вилазьте зi схрону" и идите в Блок Петра Порошенка, им жалийтесь.Если они такие Честные, то перед местными выборами, вопрос в Раде поднимут!Если собираетесь и дальше сидеть на месте и Скиглити, то Ваши проблемы!Лично мне, в центральной части, ваш лес - фиолетов, в крапинку, как Вам - плевать на качество днепровской воды!

З чого ви вирішили що я на заході України? Черкащина моя батьківщина. Ліс украінський як Дніпро ріка. Не потрібно ділити. З чого ви вирішили що я на заході України? Черкащина моя батьківщина. Ліс украінський як Дніпро ріка. Не потрібно ділити. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8894 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 627 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:16

А то, что все эти Реформы, рост цен и противостояния, привёл к тому, что "Каждый сам за себя".

Да, есть друзья и родственники, но если не на камеру, то для харьковчанина, важно то, что у него в доме! А проблемы ровенчанина, его не сильно беспокоят, если нет "Финансового Интереса"!

Реально, можно это сделать, на самом деле, привлечь внимание!

Трассы ведь перекрывали, когда с "кровавым януковичем" боролись?

А вырубку лесов, слабо остановить?

Всё, достало нытьё, я уехал в лес,(не вырубленный), на дачу, Викенд! Что изменил Евромайдан, если без шуток?А то, что все эти Реформы, рост цен и противостояния, привёл к тому, что "Каждый сам за себя".Да, есть друзья и родственники, но если не на камеру, то для харьковчанина, важно то, что у него в доме! А проблемы ровенчанина, его не сильно беспокоят, если нет "Финансового Интереса"!Реально, можно это сделать, на самом деле, привлечь внимание!Трассы ведь перекрывали, когда с "кровавым януковичем" боролись?А вырубку лесов, слабо остановить?Всё, достало нытьё, я уехал в лес,(не вырубленный), на дачу, Викенд! Replay

Повідомлень: 2122 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:20 Replay написав: Kudrjavuy Местных никто не спрашивает.

Ой, ну не держите меня за клоуна!

Местные жители - голосовали за ту или иную политсилу, которая прошла в Раду!

Насколько я знаю, Порошенко там победил!

И у БПП - есть офисы, что в самом Рiвне, что в крупных центрах!

И приёмные есть у депутатов!

Почему местные жители, не составят письмо и не пойдут на приём к Депутатам?

Откажут?

Почему местные жители, не создадут "Канал", в котором бы рассказали не только о "вырубке", но и о том, кто Отказал принимать "коллективное заявление" и т.д.?

Ответить?

Потому, что мы - не поляки и не немцы! Нам надо, чтобы "Бог сам узнал о наших проблемах и всё порещал"! Бл.. ЗЕ в костюме Бетмана прилетел и всех наказал!

Психология раба! Сотни лет, то под Польшей, то под Австрией, то под московией или коммуняками!



К тому же на 7,5 миллионов домохозяйств ...- перестал быть в доступе уголь, как ТБО.

Там лес на экспорт прут, почитайте внимательно...

Местная братва - бабло рубит а народ, тупо бз..ит всех, потому шо у них стволы и Власть! И так было и при Порошенко, если что...

Янукович антрацит даже в Швейцарии продавал, а сейчас - полная ...

Не, ну так "даунбасс оградить проволкой", как там орали «дотационный регион»!

Просто... офисы центр. были в Киеве, поэтому "Киев -больше всего угля экспортировал"!

Противостоять возможно только с оружием в руках - а это Право Государства.

Кому противостоять?

Лес косят Депутаты и Чиновники, Силовики откаты получают!

Вы с кем воевать собрались? С полицией, с Радой?



Кого выбирали, к тем и вопросы!

Зачем их выбирали? Ваши проблемы. Ой, ну не держите меня за клоуна!Местные жители - голосовали за ту или иную политсилу, которая прошла в Раду!Насколько я знаю, Порошенко там победил!И у БПП - есть офисы, что в самом Рiвне, что в крупных центрах!И приёмные есть у депутатов!Почему местные жители, не составят письмо и не пойдут на приём к Депутатам?Откажут?Почему местные жители, не создадут "Канал", в котором бы рассказали не только о "вырубке", но и о том, кто Отказал принимать "коллективное заявление" и т.д.?Ответить?Потому, что мы - не поляки и не немцы! Нам надо, чтобы "Бог сам узнал о наших проблемах и всё порещал"! Бл.. ЗЕ в костюме Бетмана прилетел и всех наказал!Психология раба! Сотни лет, то под Польшей, то под Австрией, то под московией или коммуняками!Там лес на экспорт прут, почитайте внимательно...Местная братва - бабло рубит а народ, тупо бз..ит всех, потому шо у них стволы и Власть! И так было и при Порошенко, если что...Не, ну так "даунбасс оградить проволкой", как там орали «дотационный регион»!Просто... офисы центр. были в Киеве, поэтому "Киев -больше всего угля экспортировал"!Кому противостоять?Лес косят Депутаты и Чиновники, Силовики откаты получают!Вы с кем воевать собрались? С полицией, с Радой?Кого выбирали, к тем и вопросы!Зачем их выбирали? Ваши проблемы.



Вы словно диванный воин.

Далёкий от жизни - не грузите чушь!

Пока раком с ... не поставил, ничего не помогло.

Просто вышел, когда пиляли - объяснил, что не правы, а поскольку я не скрываю - откуда и кто....

- На следующий день, смотрящий не рискнул рот роззявлять, хотя приехал... выяснять, кто бригаду с треском и по времени исчезновения нагнал.

- А номера были РФские.... - может эта причина ему ещё добавила риска(не открывать рот) - не знаю.

- Местные не рискуют конфликтовать.

- А рубят не "местные", а представители местного криминала. Там то же свои деления на бригады и территории. Вы словно диванный воин.Далёкий от жизни - не грузите чушь!Пока раком с ... не поставил, ничего не помогло.Просто вышел, когда пиляли - объяснил, что не правы, а поскольку я не скрываю - откуда и кто....- На следующий день, смотрящий не рискнул рот роззявлять, хотя приехал... выяснять, кто бригаду с треском и по времени исчезновения нагнал.... - может эта причина ему ещё добавила риска(не открывать рот) - не знаю.- Местные не рискуют конфликтовать.- А рубят не "местные", а представители местного криминала. Там то же свои деления на бригады и территории. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 28 сер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8382 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:22 Ukrainian З чого ви вирішили що я на заході України? Черкащина моя батьківщина. Ліс украінський як Дніпро ріка. Не потрібно ділити.

да ну

лес ровеньщины- принадлежит жителям ровенщины, а не харьковщины!

они за него отвечают

Днепр, протекает по нескольким областям

В каждой области, есть органы самоуправления, в них надо обращаться, если есть проблемы!



Касаемо "ровенских лесов", если Вы из Черкасс, то может в Ровно нац.идея, лес рубить и все житнли это поддерживают?

Вы не должны вмешиваться, это противозаконно, лезть в чужую хату!



Они умные, сами всё порешают! да нулес ровеньщины- принадлежит жителям ровенщины, а не харьковщины!они за него отвечаютДнепр, протекает по нескольким областямВ каждой области, есть органы самоуправления, в них надо обращаться, если есть проблемы!Касаемо "ровенских лесов", если Вы из Черкасс, то может в Ровно нац.идея, лес рубить и все житнли это поддерживают?Вы не должны вмешиваться, это противозаконно, лезть в чужую хату!Они умные, сами всё порешают! Replay

Повідомлень: 2122 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:25 Kudrjavuy

снимаете на ыидео, скрытно, пишете на диктофон..

документы на вырубку спросить, чисто по приколу.

номера авто, фамилии, процесс вырубки и... выкладываете в сети

ссылку местным депутатам.



зачем конфликтовать?

Всё. достали, воины... снимаете на ыидео, скрытно, пишете на диктофон..документы на вырубку спросить, чисто по приколу.номера авто, фамилии, процесс вырубки и... выкладываете в сетиссылку местным депутатам.зачем конфликтовать?Всё. достали, воины... Replay

Повідомлень: 2122 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:31 Re: Політичні дискусії Replay написав: Они умные, сами всё порешают! Они умные, сами всё порешают!

За дивним збігом обставин за рік при владі слуг народу незаконна вирубка зросла в 7 разів За дивним збігом обставин за рік при владі слуг народу незаконна вирубка зросла в 7 разів "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8894 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 627 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6511651265136514 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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