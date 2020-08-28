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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:09
Ukrainian
за рік (слуг народу при владі) обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.
"Вилазьте зi схрону" и идите в Блок Петра Порошенка, им жалийтесь.
Если они такие Честные, то перед местными выборами, вопрос в Раде поднимут!
Если собираетесь и дальше сидеть на месте и Скиглити, то Ваши проблемы!
Лично мне, в центральной части, ваш лес - фиолетов, в крапинку, как Вам - плевать на качество днепровской воды!
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:16
Replay написав:Ukrainian
за рік (слуг народу при владі) обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів.
"Вилазьте зi схрону" и идите в Блок Петра Порошенка, им жалийтесь.
Если они такие Честные, то перед местными выборами, вопрос в Раде поднимут!
Если собираетесь и дальше сидеть на месте и Скиглити, то Ваши проблемы!
Лично мне, в центральной части, ваш лес - фиолетов, в крапинку, как Вам - плевать на качество днепровской воды!
З чого ви вирішили що я на заході України? Черкащина моя батьківщина. Ліс украінський як Дніпро ріка. Не потрібно ділити.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:16
Что изменил Евромайдан, если без шуток?
А то, что все эти Реформы, рост цен и противостояния, привёл к тому, что "Каждый сам за себя".
Да, есть друзья и родственники, но если не на камеру, то для харьковчанина, важно то, что у него в доме! А проблемы ровенчанина, его не сильно беспокоят, если нет "Финансового Интереса"!
Реально, можно это сделать, на самом деле, привлечь внимание!
Трассы ведь перекрывали, когда с "кровавым януковичем" боролись?
А вырубку лесов, слабо остановить?
Всё, достало нытьё, я уехал в лес,(не вырубленный), на дачу, Викенд!
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:20
Replay написав:Kudrjavuy
Местных никто не спрашивает.
Ой, ну не держите меня за клоуна!
Местные жители - голосовали за ту или иную политсилу, которая прошла в Раду!
Насколько я знаю, Порошенко там победил!
И у БПП - есть офисы, что в самом Рiвне, что в крупных центрах!
И приёмные есть у депутатов!
Почему местные жители, не составят письмо и не пойдут на приём к Депутатам?
Откажут?
Почему местные жители, не создадут "Канал", в котором бы рассказали не только о "вырубке", но и о том, кто Отказал принимать "коллективное заявление" и т.д.?
Ответить?
Потому, что мы - не поляки и не немцы! Нам надо, чтобы "Бог сам узнал о наших проблемах и всё порещал"! Бл.. ЗЕ в костюме Бетмана прилетел и всех наказал!
Психология раба! Сотни лет, то под Польшей, то под Австрией, то под московией или коммуняками!
К тому же на 7,5 миллионов домохозяйств ...- перестал быть в доступе уголь, как ТБО.
Там лес на экспорт прут, почитайте внимательно...
Местная братва - бабло рубит а народ, тупо бз..ит всех, потому шо у них стволы и Власть! И так было и при Порошенко, если что...
Янукович антрацит даже в Швейцарии продавал, а сейчас - полная ...
Не, ну так "даунбасс оградить проволкой", как там орали «дотационный регион»!
Просто... офисы центр. были в Киеве, поэтому "Киев -больше всего угля экспортировал"!
Противостоять возможно только с оружием в руках - а это Право Государства.
Кому противостоять?
Лес косят Депутаты и Чиновники, Силовики откаты получают!
Вы с кем воевать собрались? С полицией, с Радой?
Кого выбирали, к тем и вопросы!
Зачем их выбирали? Ваши проблемы.
Вы словно диванный воин.
Далёкий от жизни - не грузите чушь!
Пока раком с ... не поставил, ничего не помогло.
Просто вышел, когда пиляли - объяснил, что не правы, а поскольку я не скрываю - откуда и кто....
- На следующий день, смотрящий не рискнул рот роззявлять, хотя приехал... выяснять, кто бригаду с треском и по времени исчезновения нагнал.
- А номера были РФские.
... - может эта причина ему ещё добавила риска(не открывать рот) - не знаю.
- Местные не рискуют конфликтовать.
- А рубят не "местные", а представители местного криминала. Там то же свои деления на бригады и территории.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 28 сер, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:22
Ukrainian
З чого ви вирішили що я на заході України? Черкащина моя батьківщина. Ліс украінський як Дніпро ріка. Не потрібно ділити.
да ну
лес ровеньщины- принадлежит жителям ровенщины, а не харьковщины!
они за него отвечают
Днепр, протекает по нескольким областям
В каждой области, есть органы самоуправления, в них надо обращаться, если есть проблемы!
Касаемо "ровенских лесов", если Вы из Черкасс, то может в Ровно нац.идея, лес рубить и все житнли это поддерживают?
Вы не должны вмешиваться, это противозаконно, лезть в чужую хату!
Они умные, сами всё порешают!
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:25
Kudrjavuy
снимаете на ыидео, скрытно, пишете на диктофон..
документы на вырубку спросить, чисто по приколу.
номера авто, фамилии, процесс вырубки и... выкладываете в сети
ссылку местным депутатам.
зачем конфликтовать?
Всё. достали, воины...
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:31
Replay написав:
Они умные, сами всё порешают!
За дивним збігом обставин за рік при владі слуг народу незаконна вирубка зросла в 7 разів
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:40
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:15
Replay написав:Kudrjavuy
снимаете на ыидео, скрытно, пишете на диктофон..
документы на вырубку спросить, чисто по приколу.
номера авто, фамилии, процесс вырубки и... выкладываете в сети
ссылку местным депутатам.
зачем конфликтовать?
Всё. достали, воины...
В селе?
У чёрта на куличках?
- И польку-бабочку сплясать?
Поэтому к Вам вопрос и ставиться:
- Вы наркоман или иностранец?
- Но однозначно лицо далёкое от Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:42
lapay написав: detroytred написав:
По сотому кругу))
Да потому столько и шла, потому что "главный" по операции генерал говорит))) капитану десантуры - отдашь бмп-ки..., а целый капитан в ответ - кто принимать у меня их будет? Все принимающие разной масти силовики в ответ понурили головы и ... все сделали вид, что никто никому ничего не говорил...
И бумажка с печатью в кармашке
По сто першому колу. Крим, Іловайськ, ДАП, Дебальцеве, а в Авдіївці, нарешті, зупинили. Тому, що ЗСУ, нарешті, отримали папірці з мокрими печатками. Скільки можна нести чухню про папірці і чіткі накази?
Это не чухня, а реалии.
Причина остановки нарештi в Авдеевка, разумеется, иная.
Точно также, как и ситуации при Славянске и Иловайске, Дебальцево и т.д. совершенно разные.
Я Вам указал на конкретный момент - Славянск. И конкретно там причина именно в решительности)) и полноте)) выполнения функций президента. В том числе и бумажки.
О том и речь, что на начальном этапе (считай до Кургиняна...) эти причины играли главную роль.
Потом уже было прямое открытое бт-группами и пр. Это было уже потом. Когда момент был упущен.
И тогда уже никакими "бумажками" было нельзя остановить...
На пальцах поясняю: в начале пожара достаточно ведра воды, а потом и тонны замало.
Вы наверное не хотите понять, что значит вот такой, как описан выше, процесс проведения силовой операции. Когда не о результате думают, а о том, кто по акту принимать технику будет ... и в итоге, точнее сразу молча решают - никто, никто и передавать не будет.
В приоритете - бумажка и нежелание отвечать за железяки.
И главное -- керивнику - пофиг такой кордебалет.
Потому что за президента никто его функции не выполнит.
И... потом гасили, не разбирая. И сдавали-передавали без бумажек. По де-факто.
Но в начале пастор должен был дать все, так сказать, полномочия. Не мирного времени. Де-юре. И тогда роль останавливающих колонну была нулевая.
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detroytred
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