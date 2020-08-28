Змінив історію!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:08
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:11
Re: Політичні дискусії
На Мюнхенській Олімпіаді німецькі спецпризначенці теж не стріляли, коли треба було. Мабуть там теж Турчинов не віддав чіткий наказ з мокрою печаткою.
Коли наша армія, нарешті, стала боєздатною, тоді ми перестали відступати. До Авдіївки було становлення матеріальне, і бойове. Після Слов"янська стала морально стійка, до того армія була в розібраному стані, як технічно, так і морально. Її зупиняли і роззброювали голими руками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:19
Чем скорее ликвидируют все эти навязанные нам бесчисленные "антикоррупционные" органы, тем спокойнее будет в стране.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:32
lapay
Комментарий под видео.
- Коментарии в другой ветке - годами. Интервьюированный постоянно путает "Ахметова" и "Таруту".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:41
andrijk777
Это точно!
Многие уже и сами не могут понять, кто они, какие корни и какой национальности тётя Циля. Видимо русская, таки ведь на русском говорила, хотя и с одесским акцентом.
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:18
официальные Перспективы от лицедеев:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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