RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6512651365146515
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:08

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Что изменил Евромайдан, если без шуток?

Змінив історію!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:11

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я Вам указал на конкретный момент - Славянск. И конкретно там причина именно в решительности)) и полноте)) выполнения функций президента. В том числе и бумажки.

На Мюнхенській Олімпіаді німецькі спецпризначенці теж не стріляли, коли треба було. Мабуть там теж Турчинов не віддав чіткий наказ з мокрою печаткою.
Коли наша армія, нарешті, стала боєздатною, тоді ми перестали відступати. До Авдіївки було становлення матеріальне, і бойове. Після Слов"янська стала морально стійка, до того армія була в розібраному стані, як технічно, так і морально. Її зупиняли і роззброювали голими руками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10654
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:19

  airmax78 написав:У зебилов сегодня очередной облом:
https://m.censor.net.ua/news/3216421/sp ... _istochnik

Чем скорее ликвидируют все эти навязанные нам бесчисленные "антикоррупционные" органы, тем спокойнее будет в стране.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17545
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:32

lapay

Комментарий под видео.
Луми Чирк
1 месяц назад
Такие люди как Ханович, это напёрсточники получившие деньги и власть в уголовной среде, но понятия не имеющие что такое государство, государственный строй и для чего их создают. Ханович так же как глист Солитер абсолютно равнодушен к хозяину в кишечнике которого он живет.
По сути мы прослушали историю солитера, который рассказывает о ужасной смерти своего хозяина, в теле которого прекрасно существовал глист Ханович. И таких глистов в Украине - тьма тмущая.

- Коментарии в другой ветке - годами. Интервьюированный постоянно путает "Ахметова" и "Таруту".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8385
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 00:41

andrijk777
Змінив історію!

Это точно!
Многие уже и сами не могут понять, кто они, какие корни и какой национальности тётя Циля. Видимо русская, таки ведь на русском говорила, хотя и с одесским акцентом. :D
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2124
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:18

официальные Перспективы от лицедеев:
https://real-vin.com/pristajko-raskryl- ... o-donbassu
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8385
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6512651365146515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20320)
29.08.2020 00:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.