Змінив історію!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:08
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:11
Re: Політичні дискусії
На Мюнхенській Олімпіаді німецькі спецпризначенці теж не стріляли, коли треба було. Мабуть там теж Турчинов не віддав чіткий наказ з мокрою печаткою.
Коли наша армія, нарешті, стала боєздатною, тоді ми перестали відступати. До Авдіївки було становлення матеріальне, і бойове. Після Слов"янська стала морально стійка, до того армія була в розібраному стані, як технічно, так і морально. Її зупиняли і роззброювали голими руками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:19
Чем скорее ликвидируют все эти навязанные нам бесчисленные "антикоррупционные" органы, тем спокойнее будет в стране.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:32
lapay
Комментарий под видео.
- Коментарии в другой ветке - годами. Интервьюированный постоянно путает "Ахметова" и "Таруту".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:41
andrijk777
Это точно!
Многие уже и сами не могут понять, кто они, какие корни и какой национальности тётя Циля. Видимо русская, таки ведь на русском говорила, хотя и с одесским акцентом.
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:18
официальные Перспективы от лицедеев:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:53
Точно Сомалі!
Я коли подивився це відео, одразу згадав забави юності. Ну, коли вже зовсім нічим було себе зайняти, то ми розважалися тим, що "били", причому досить "жорстко", першого ліпшого "прохожого". Суть забави проста як двері! Збирається 4-7 підлітків, які діляться на "прохожого" (бувало їх було 2-3), решта, тобто завжди більшість, "хулігани". Поділившись на "прохожого" і "хуліганів" знаходили підходяще місце для "вистави" і підбирали на свій смак ще одного-двох учасників (найчастіше це були жінки віком 35-50 років, вони більш емоційно реагували на побачене, хоча траплялись і інші), які і гадки не мали, що от-от візьмуть участь у "виставі". "Вистава" починалася з того, що назустріч "прохожому" йдуть "хулігани", які його зупиняють і під різними приводами шукають конфлікту (типу - "дай закурити", "а за що ти мого молодшого брата побив?", "дай пару копійок" і т.п.). Це все відбувається на очах випадкових глядачів, які і не підозрюють, що їх намагаються втягнути у цю "виставу". А в середині 70-х років це було легко, в усякому випадку на Західній Україні, де пройшла моя юність. Тоді там люди ніколи не проходили байдуже, коли хтось когось кривдив... Ну от слово за слово і вже "хулігани" починають "жорстко" лупцювати "прохожого". А це ми зображали майстерно! Головне стати таким чином, щоб глядач не побачив сам момент удару по тілу "прохожого", але щоб бачив і головне чув, що б*ють безжально! Ногами і руками! Там головне звук удару! Тому коли б*єш, наприклад правою рукою треба одночасно лівою вдарити себе ж по животу, але щоб цього не побачив і не зрозумів глядач дійства! Лежачого б*ють ногами і теж при кожному ударі ногою, треба незабути ударити себе рукою по животу. Зате глядач чує глухі "удари" "хуліганів", ну а зіграти стогони, крики болю та жаху, плач - це було для нас раз плюнути, все виглядало абсолютно реалістично! Люди не витримували і кидались на допомогу, а що ще нам треба! Регіт, крик! І "хулігани" разом з "прохожим" втікають з місця "злочину" і разом насміхаються над тим хто попався на розіграш. Хоча кілька разів бувало, що не встигали "прохожі" і тоді доводилось грати до кінця. "Хулігани" повідбігали, а "постраждалому" небайдужі надають допомогу, допомагають піднятися (а "прохожий" в цей момент корчить морду, мовляв боляче, стогне, сьорбає носом), одного разу жіночка відвела "постраждалого" до колонки з водою, щоб той умився...
Так в цьому відео я наче свою юність побачив, особливо епізод з 1хв.19 сек. по 1 хв. 30 сек.! Ну хто ж так б*є "щічкою", як персонаж у чорній футболці і світлих шортах?
Цирк на дроті! Хоча читаючи коментарі під відео - таки вірять! Цікаво, який тариф за просте "побиття" ногами, а який коли в тебе ще й стріляють з травмата?
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:55
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса"
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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