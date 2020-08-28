Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Таким чином указ президента України ,Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.
Уволили Ситника, 5 лет ничего не делали - дубинский подал прошение - сделали.
Я теперь жду когда КС Украины отменит Законы Ньютона, или то что труды Коперника незаконны
по поводу недавнего празднования дня независимости. противники зе "прошлись" по его "версии" но оказывается и в шествии патриотических сил многие,не являясь его сторонниками, были против, что бы колонну возглавил по, однако всупереч - возглавил.