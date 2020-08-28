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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6513651465156516
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:54

Re: Політичні дискусії

КС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264542/

ЗП первого в списке судей принявших решение Тупицкий - 271 000 грн в месяц. https://declarations.com.ua/declaration ... dc97479544
Дальше интересный судья Городовенко https://declarations.com.ua/declaration ... 7d8e690fd4 ЗП 342 000 грн в месяц.
Судья Завгородня https://declarations.com.ua/declaration ... 8171e45612 ЗП 344 000 грн в месяц + подарунок у грошовій формі 2 874 882 грн.

Еще туда же https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264545/
Таким чином указ президента України ,Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.

Уволили Ситника, 5 лет ничего не делали - дубинский подал прошение - сделали.

Я теперь жду когда КС Украины отменит Законы Ньютона, или то что труды Коперника незаконны :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:57

по поводу недавнего празднования дня независимости.
противники зе "прошлись" по его "версии"
но оказывается и в шествии патриотических сил многие,не являясь его сторонниками, были против, что бы колонну возглавил по, однако всупереч - возглавил.
19yuriy91
 
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