Додано: Суб 29 сер, 2020 01:53

Replay написав: https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhM



немного не понял, везде крутят

кто и кого, за что и почему нет полиции?

Сомали...

без ствола, на трассу не поеду, ну его нафик. https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhMнемного не понял, везде крутяткто и кого, за что и почему нет полиции?Сомали...без ствола, на трассу не поеду, ну его нафик.

Точно Сомалі!Я коли подивився це відео, одразу згадав забави юності. Ну, коли вже зовсім нічим було себе зайняти, то ми розважалися тим, що "били", причому досить "жорстко", першого ліпшого "прохожого". Суть забави проста як двері! Збирається 4-7 підлітків, які діляться на "прохожого" (бувало їх було 2-3), решта, тобто завжди більшість, "хулігани". Поділившись на "прохожого" і "хуліганів" знаходили підходяще місце для "вистави" і підбирали на свій смак ще одного-двох учасників (найчастіше це були жінки віком 35-50 років, вони більш емоційно реагували на побачене, хоча траплялись і інші), які і гадки не мали, що от-от візьмуть участь у "виставі". "Вистава" починалася з того, що назустріч "прохожому" йдуть "хулігани", які його зупиняють і під різними приводами шукають конфлікту (типу - "дай закурити", "а за що ти мого молодшого брата побив?", "дай пару копійок" і т.п.). Це все відбувається на очах випадкових глядачів, які і не підозрюють, що їх намагаються втягнути у цю "виставу". А в середині 70-х років це було легко, в усякому випадку на Західній Україні, де пройшла моя юність. Тоді там люди ніколи не проходили байдуже, коли хтось когось кривдив... Ну от слово за слово і вже "хулігани" починають "жорстко" лупцювати "прохожого". А це ми зображали майстерно! Головне стати таким чином, щоб глядач не побачив сам момент удару по тілу "прохожого", але щоб бачив і головне чув, що б*ють безжально! Ногами і руками! Там головне звук удару! Тому коли б*єш, наприклад правою рукою треба одночасно лівою вдарити себе ж по животу, але щоб цього не побачив і не зрозумів глядач дійства! Лежачого б*ють ногами і теж при кожному ударі ногою, треба незабути ударити себе рукою по животу. Зате глядач чує глухі "удари" "хуліганів", ну а зіграти стогони, крики болю та жаху, плач - це було для нас раз плюнути, все виглядало абсолютно реалістично! Люди не витримували і кидались на допомогу, а що ще нам треба! Регіт, крик! І "хулігани" разом з "прохожим" втікають з місця "злочину" і разом насміхаються над тим хто попався на розіграш. Хоча кілька разів бувало, що не встигали "прохожі" і тоді доводилось грати до кінця. "Хулігани" повідбігали, а "постраждалому" небайдужі надають допомогу, допомагають піднятися (а "прохожий" в цей момент корчить морду, мовляв боляче, стогне, сьорбає носом), одного разу жіночка відвела "постраждалого" до колонки з водою, щоб той умився...Так в цьому відео я наче свою юність побачив, особливо епізод з 1хв.19 сек. по 1 хв. 30 сек.! Ну хто ж так б*є "щічкою", як персонаж у чорній футболці і світлих шортах?Цирк на дроті!Хоча читаючи коментарі під відео - таки вірять! Цікаво, який тариф за просте "побиття" ногами, а який коли в тебе ще й стріляють з травмата?