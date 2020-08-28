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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6513651465156516
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:15

  BIGor написав:КС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264542/

ЗП первого в списке судей принявших решение Тупицкий - 271 000 грн в месяц. https://declarations.com.ua/declaration ... dc97479544
Дальше интересный судья Городовенко https://declarations.com.ua/declaration ... 7d8e690fd4 ЗП 342 000 грн в месяц.
Судья Завгородня https://declarations.com.ua/declaration ... 8171e45612 ЗП 344 000 грн в месяц + подарунок у грошовій формі 2 874 882 грн.

Еще туда же https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264545/
Таким чином указ президента України ,Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.

Уволили Ситника, 5 лет ничего не делали - дубинский подал прошение - сделали.

Я теперь жду когда КС Украины отменит Законы Ньютона, или то что труды Коперника незаконны :mrgreen:

Просто улыбнуло.... https://pbs.twimg.com/media/EghVctWUYAE ... me=360x360

Сокращение непроизводственных расходов возможно только за счёт сокращения номенклатуры, и их жесткой подотчётности...
а у нас ... наоборот создаёт конторы смотрящих, при чём непроизводственные сферы с неограниченными правами.

Странно, как они до сих пор не вынесли Решение о возвращении счетов... из Швеции хотя бы. Хотя, на сегодня даже о Лазаренко не вспоминают - вся нелюдь тянет из Украины. Только заробитчане .... беспокоятся ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:25

  flyman написав:
  Ukrainian написав:Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса"
Шарія нема, рейтинг фейковий.

Вы делали свой опрос? :mrgreen:
У Шарика 2.5%, сам виноват, мало ругает барыг и липецкую фабрику и не хвалит зеленых. 73% недовольны, "за что боролись".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:12

  Kudrjavuy написав:Не мечите икру и не городите глупость.
Если не хотите слушать старших уважайте мнение Уважаемых представителей Украины:

Зображення


То Ви щиро вірите, що то був реальний напад :shock: , а не вистава для бідних?
І яких це я маю слухати "старших"? Це кого? Тих, що не розуміють, що їх тупо "розводять"? При цьому "розводили" мають на меті різноманітні цілі, серед найпоширеніших - підняти рейтинг ОПЗЖ (бач як їх "ображають" радикали і нацисти, ну як їх не підтримати на місцевих виборах?), знайти привід закрутити гайки та пересадити "Уважаемых представителей Украины" і їх прихильників, посіяти в Україні хаос, і т.п.
P.s. Навіть Ярош про "розстріл" написав у лапках, що зазвичай освічені люди використовують, щоб підкреслити іронічне значення вжитого слова.
Кармелюк
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