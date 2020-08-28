Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Таким чином указ президента України ,Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.
Уволили Ситника, 5 лет ничего не делали - дубинский подал прошение - сделали.
Я теперь жду когда КС Украины отменит Законы Ньютона, или то что труды Коперника незаконны
Сокращение непроизводственных расходов возможно только за счёт сокращения номенклатуры, и их жесткой подотчётности... а у нас ... наоборот создаёт конторы смотрящих, при чём непроизводственные сферы с неограниченными правами.
Странно, как они до сих пор не вынесли Решение о возвращении счетов... из Швеции хотя бы. Хотя, на сегодня даже о Лазаренко не вспоминают - вся нелюдь тянет из Украины. Только заробитчане .... беспокоятся ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ukrainian написав:Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса"
Шарія нема, рейтинг фейковий.
Вы делали свой опрос? У Шарика 2.5%, сам виноват, мало ругает барыг и липецкую фабрику и не хвалит зеленых. 73% недовольны, "за что боролись".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Kudrjavuy написав:Не мечите икру и не городите глупость. Если не хотите слушать старших уважайте мнение Уважаемых представителей Украины:
То Ви щиро вірите, що то був реальний напад , а не вистава для бідних? І яких це я маю слухати "старших"? Це кого? Тих, що не розуміють, що їх тупо "розводять"? При цьому "розводили" мають на меті різноманітні цілі, серед найпоширеніших - підняти рейтинг ОПЗЖ (бач як їх "ображають" радикали і нацисти, ну як їх не підтримати на місцевих виборах?), знайти привід закрутити гайки та пересадити "Уважаемых представителей Украины" і їх прихильників, посіяти в Україні хаос, і т.п. P.s. Навіть Ярош про "розстріл" написав у лапках, що зазвичай освічені люди використовують, щоб підкреслити іронічне значення вжитого слова.