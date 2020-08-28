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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6513651465156516 Додано: Суб 29 сер, 2020 12:15 BIGor написав: КС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264542/



ЗП первого в списке судей принявших решение Тупицкий - 271 000 грн в месяц. https://declarations.com.ua/declaration ... dc97479544

Дальше интересный судья Городовенко https://declarations.com.ua/declaration ... 7d8e690fd4 ЗП 342 000 грн в месяц.

Судья Завгородня https://declarations.com.ua/declaration ... 8171e45612 ЗП 344 000 грн в месяц + подарунок у грошовій формі 2 874 882 грн.



Еще туда же https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264545/

Таким чином указ президента України ,Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.

Уволили Ситника, 5 лет ничего не делали - дубинский подал прошение - сделали.



Я теперь жду когда КС Украины отменит Законы Ньютона, или то что труды Коперника незаконны ЗП первого в списке судей принявших решение Тупицкий -Дальше интересный судья ГородовенкоЗПСудья ЗавгородняЗП+ подарунок у грошовій форміЕще туда жеУволили Ситника, 5 лет ничего не делали - дубинский подал прошение - сделали.Я теперь жду когда КС Украины отменит Законы Ньютона, или то что труды Коперника незаконны

Просто улыбнуло.... https://pbs.twimg.com/media/EghVctWUYAE ... me=360x360



Сокращение непроизводственных расходов возможно только за счёт сокращения номенклатуры, и их жесткой подотчётности...

а у нас ... наоборот создаёт конторы смотрящих, при чём непроизводственные сферы с неограниченными правами.



Странно, как они до сих пор не вынесли Решение о возвращении счетов... из Швеции хотя бы. Хотя, на сегодня даже о Лазаренко не вспоминают - вся нелюдь тянет из Украины. Только заробитчане .... беспокоятся .... Просто улыбнуло....Сокращение непроизводственных расходов возможно только за счёт сокращения номенклатуры, и их жесткой подотчётности...а у нас ... наоборот создаёт конторы смотрящих, при чём непроизводственные сферы с неограниченными правами.Странно, как они до сих пор не вынесли Решение о возвращении счетов... из Швеции хотя бы. Хотя, на сегодня даже о Лазаренко не вспоминают - вся нелюдь тянет из Украины. Только заробитчане .... беспокоятся .... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8394 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 12:25 flyman написав: Ukrainian написав: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса" Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса" Шарія нема, рейтинг фейковий. Шарія нема, рейтинг фейковий.

Вы делали свой опрос?

У Шарика 2.5%, сам виноват, мало ругает барыг и липецкую фабрику и не хвалит зеленых. 73% недовольны, "за что боролись". Вы делали свой опрос?У Шарика 2.5%, сам виноват, мало ругает барыг и липецкую фабрику и не хвалит зеленых. 73% недовольны, "за что боролись". Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17547 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1957 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 13:12 Kudrjavuy написав: Не мечите икру и не городите глупость.

Если не хотите слушать старших уважайте мнение Уважаемых представителей Украины:



Не мечите икру и не городите глупость.Если не хотите слушать старших уважайте мнение Уважаемых представителей Украины:



То Ви щиро вірите, що то був реальний напад , а не вистава для бідних?

І яких це я маю слухати "старших"? Це кого? Тих, що не розуміють, що їх тупо "розводять"? При цьому "розводили" мають на меті різноманітні цілі, серед найпоширеніших - підняти рейтинг ОПЗЖ (бач як їх "ображають" радикали і нацисти, ну як їх не підтримати на місцевих виборах?), знайти привід закрутити гайки та пересадити "Уважаемых представителей Украины" і їх прихильників, посіяти в Україні хаос, і т.п.

P.s. Навіть Ярош про "розстріл" написав у лапках, що зазвичай освічені люди використовують, щоб підкреслити іронічне значення вжитого слова. То Ви щиро вірите, що то був реальний напад, а не вистава для бідних?І яких це я маю слухати "старших"? Це кого? Тих, що не розуміють, що їх тупо "розводять"? При цьому "розводили" мають на меті різноманітні цілі, серед найпоширеніших - підняти рейтинг ОПЗЖ (бач як їх "ображають" радикали і нацисти, ну як їх не підтримати на місцевих виборах?), знайти привід закрутити гайки та пересадити "Уважаемых представителей Украины" і їх прихильників, посіяти в Україні хаос, і т.п.P.s. Навіть Ярош про "розстріл" написав у лапках, що зазвичай освічені люди використовують, щоб підкреслити іронічне значення вжитого слова. Кармелюк 1

Повідомлень: 671 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:19 Кармелюк

"Читайте старые письма"(посты), если Модер их не удалил. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8394 З нами з: 20.09.12 Подякував: 685 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 14:33 Kudrjavuy написав: Кармелюк

"Читайте старые письма"(посты), если Модер их не удалил. "Читайте старые письма"(посты), если Модер их не удалил.

А Ви коротко: вірю або не вірю! А Ви коротко: вірю або не вірю! Кармелюк 1

Повідомлень: 671 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 15:02 Kudrjavuy написав: Кармелюк написав: Replay написав: https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhM



немного не понял, везде крутят

кто и кого, за что и почему нет полиции?

Сомали...

без ствола, на трассу не поеду, ну его нафик. https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhMнемного не понял, везде крутяткто и кого, за что и почему нет полиции?Сомали...без ствола, на трассу не поеду, ну его нафик.

Точно Сомалі!

Я коли подивився це відео, одразу згадав забави юності. Ну, коли вже зовсім нічим було себе зайняти, то ми розважалися тим, що "били", причому досить "жорстко", першого ліпшого "прохожого". Суть забави проста як двері! Збирається 4-7 підлітків, які діляться на "прохожого" (бувало їх було 2-3), решта, тобто завжди більшість, "хулігани". Поділившись на "прохожого" і "хуліганів" знаходили підходяще місце для "вистави" і підбирали на свій смак ще одного-двох учасників (найчастіше це були жінки віком 35-50 років, вони більш емоційно реагували на побачене, хоча траплялись і інші), які і гадки не мали, що от-от візьмуть участь у "виставі". "Вистава" починалася з того, що назустріч "прохожому" йдуть "хулігани", які його зупиняють і під різними приводами шукають конфлікту (типу - "дай закурити", "а за що ти мого молодшого брата побив?", "дай пару копійок" і т.п.). Це все відбувається на очах випадкових глядачів, які і не підозрюють, що їх намагаються втягнути у цю "виставу". А в середині 70-х років це було легко, в усякому випадку на Західній Україні, де пройшла моя юність. Тоді там люди ніколи не проходили байдуже, коли хтось когось кривдив... Ну от слово за слово і вже "хулігани" починають "жорстко" лупцювати "прохожого". А це ми зображали майстерно! Головне стати таким чином, щоб глядач не побачив сам момент удару по тілу "прохожого", але щоб бачив і головне чув, що б*ють безжально! Ногами і руками! Там головне звук удару! Тому коли б*єш, наприклад правою рукою треба одночасно лівою вдарити себе ж по животу, але щоб цього не побачив і не зрозумів глядач дійства! Лежачого б*ють ногами і теж при кожному ударі ногою, треба незабути ударити себе рукою по животу. Зате глядач чує глухі "удари" "хуліганів", ну а зіграти стогони, крики болю та жаху, плач - це було для нас раз плюнути, все виглядало абсолютно реалістично! Люди не витримували і кидались на допомогу, а що ще нам треба! Регіт, крик! І "хулігани" разом з "прохожим" втікають з місця "злочину" і разом насміхаються над тим хто попався на розіграш. Хоча кілька разів бувало, що не встигали "прохожі" і тоді доводилось грати до кінця. "Хулігани" повідбігали, а "постраждалому" небайдужі надають допомогу, допомагають піднятися (а "прохожий" в цей момент корчить морду, мовляв боляче, стогне, сьорбає носом), одного разу жіночка відвела "постраждалого" до колонки з водою, щоб той умився...

Так в цьому відео я наче свою юність побачив, особливо епізод з 1хв.19 сек. по 1 хв. 30 сек.! Ну хто ж так б*є "щічкою", як персонаж у чорній футболці і світлих шортах?

Цирк на дроті! Хоча читаючи коментарі під відео - таки вірять! Цікаво, який тариф за просте "побиття" ногами, а який коли в тебе ще й стріляють з травмата? Точно Сомалі!Я коли подивився це відео, одразу згадав забави юності. Ну, коли вже зовсім нічим було себе зайняти, то ми розважалися тим, що "били", причому досить "жорстко", першого ліпшого "прохожого". Суть забави проста як двері! Збирається 4-7 підлітків, які діляться на "прохожого" (бувало їх було 2-3), решта, тобто завжди більшість, "хулігани". Поділившись на "прохожого" і "хуліганів" знаходили підходяще місце для "вистави" і підбирали на свій смак ще одного-двох учасників (найчастіше це були жінки віком 35-50 років, вони більш емоційно реагували на побачене, хоча траплялись і інші), які і гадки не мали, що от-от візьмуть участь у "виставі". "Вистава" починалася з того, що назустріч "прохожому" йдуть "хулігани", які його зупиняють і під різними приводами шукають конфлікту (типу - "дай закурити", "а за що ти мого молодшого брата побив?", "дай пару копійок" і т.п.). Це все відбувається на очах випадкових глядачів, які і не підозрюють, що їх намагаються втягнути у цю "виставу". А в середині 70-х років це було легко, в усякому випадку на Західній Україні, де пройшла моя юність. Тоді там люди ніколи не проходили байдуже, коли хтось когось кривдив... Ну от слово за слово і вже "хулігани" починають "жорстко" лупцювати "прохожого". А це ми зображали майстерно! Головне стати таким чином, щоб глядач не побачив сам момент удару по тілу "прохожого", але щоб бачив і головне чув, що б*ють безжально! Ногами і руками! Там головне звук удару! Тому коли б*єш, наприклад правою рукою треба одночасно лівою вдарити себе ж по животу, але щоб цього не побачив і не зрозумів глядач дійства! Лежачого б*ють ногами і теж при кожному ударі ногою, треба незабути ударити себе рукою по животу. Зате глядач чує глухі "удари" "хуліганів", ну а зіграти стогони, крики болю та жаху, плач - це було для нас раз плюнути, все виглядало абсолютно реалістично! Люди не витримували і кидались на допомогу, а що ще нам треба! Регіт, крик! І "хулігани" разом з "прохожим" втікають з місця "злочину" і разом насміхаються над тим хто попався на розіграш. Хоча кілька разів бувало, що не встигали "прохожі" і тоді доводилось грати до кінця. "Хулігани" повідбігали, а "постраждалому" небайдужі надають допомогу, допомагають піднятися (а "прохожий" в цей момент корчить морду, мовляв боляче, стогне, сьорбає носом), одного разу жіночка відвела "постраждалого" до колонки з водою, щоб той умився...Так в цьому відео я наче свою юність побачив, особливо епізод з 1хв.19 сек. по 1 хв. 30 сек.! Ну хто ж так б*є "щічкою", як персонаж у чорній футболці і світлих шортах?Цирк на дроті!Хоча читаючи коментарі під відео - таки вірять! Цікаво, який тариф за просте "побиття" ногами, а який коли в тебе ще й стріляють з травмата?

Не мечите икру и не городите глупость.

Если не хотите слушать старших уважайте мнение Уважаемых представителей Украины:



Не мечите икру и не городите глупость.Если не хотите слушать старших уважайте мнение Уважаемых представителей Украины:

Пусть лучше расскажет, как 5 лет назад в Мукачево расстреливали нацгвардию из шахид-мобилей, захватили 10-летнего мальчика в заложники и утащили в лес Пусть лучше расскажет, как 5 лет назад в Мукачево расстреливали нацгвардию из шахид-мобилей, захватили 10-летнего мальчика в заложники и утащили в лес Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12364 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7109 раз. Подякували: 3264 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6513651465156516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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