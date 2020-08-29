Вы делали свой опрос?
У Шарика 2.5%, сам виноват, мало ругает барыг и липецкую фабрику и не хвалит зеленых. 73% недовольны, "за что боролись".
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 сер, 2020 12:25
Вы делали свой опрос?
У Шарика 2.5%, сам виноват, мало ругает барыг и липецкую фабрику и не хвалит зеленых. 73% недовольны, "за что боролись".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:12
То Ви щиро вірите, що то був реальний напад , а не вистава для бідних?
І яких це я маю слухати "старших"? Це кого? Тих, що не розуміють, що їх тупо "розводять"? При цьому "розводили" мають на меті різноманітні цілі, серед найпоширеніших - підняти рейтинг ОПЗЖ (бач як їх "ображають" радикали і нацисти, ну як їх не підтримати на місцевих виборах?), знайти привід закрутити гайки та пересадити "Уважаемых представителей Украины" і їх прихильників, посіяти в Україні хаос, і т.п.
P.s. Навіть Ярош про "розстріл" написав у лапках, що зазвичай освічені люди використовують, щоб підкреслити іронічне значення вжитого слова.
Додано: Суб 29 сер, 2020 14:33
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:02
Пусть лучше расскажет, как 5 лет назад в Мукачево расстреливали нацгвардию из шахид-мобилей, захватили 10-летнего мальчика в заложники и утащили в лес
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:34
"Политика" имеет свой инертный период.
Например:
- Наша по сути картинка.
Кто её инициатор? Ющ!
- Именно он разорвал договора когда мы покупали там газ по 50, расплачивались достаточно приемлемым для нас объёмом работ украинских фирм и торговля процветала. Именно уже в 14м столкнулись с тем, что в Украине форму для военно служащих было не из чего шить....(хлопок, натуральные ткани, газ, ...)
- Кто получил гешефт от разрыва торгово-экономических взаимоотношений Украины и Туркменистана?
Так и сейчас: к любому событию существует период подготовки. И те, кто на этом имеет гешефт. Инертность каждого события имеет свой период.
С гоняловом харьковских "бойцов" ... - впервые столкнулся сам пять лет назад, на местных выборах(далеко от Харьковщины), и как ни странно, спасибо ПС, кто поддержал - именно ребятам из ПС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:52
а также неплохо было бы задать вопрос власти почему главари ОПГ до сих пор не понесли наказания за свои преступления и не только в Мукачево...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:25
Сім'я колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова мешкає в РФ, де володіє кількома ділянками і особняками на елітній Рубльовці під Москвою.
Звідки гроші?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:22
Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали факт вербовки представителями ФСБ РФ директора отеля одного из пограничных поселков Луганской области.
Об этом сообщила пресс-служба 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, - передает Хвиля.
"Контрразведчики спецслужбы установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ. После многочасового психологического давления сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилую женщину подписать обязательства по сбору и передачи им информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан. Представители вражеской спецслужбы настаивали, чтобы директор отеля регулярно передавала им соответствующие ведомости", - сказано в сообщении.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 30 сер, 2020 00:00
В годовщину Иловайской трагедии корпорация Рошен открыла музыкальный фонтан в Киеве.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 30 сер, 2020 00:01
Демократы начали что-то подозревать. Вдруг оказалось, что население Соединённых Штатов устало от протестов и беспорядков, поддержка антирасистской кампании снижается, а лозунг "Закон и порядок", брошенный Трампом, набирает популярность. Вот ведь беда-то какая. А как всё хорошо шло, казалось...
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|