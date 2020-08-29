Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Демократы начали что-то подозревать. Вдруг оказалось, что население Соединённых Штатов устало от протестов и беспорядков, поддержка антирасистской кампании снижается, а лозунг "Закон и порядок", брошенный Трампом, набирает популярность. Вот ведь беда-то какая. А как всё хорошо шло, казалось...
Согласно последнему опросу CNBC / Change Research, опасения по поводу коронавируса снизились в нескольких ключевых шести штатах, в то время как рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос и сейчас там составляет 48% по сравнению с 46% две недели назад. Несмотря на рост рейтинга одобрения свой работы, президент Трамп по-прежнему отстает от своего оппонента-демократа Джо Байдена. Согласно сайту FiveThirtyEight Нейта Сильвера, Байден в настоящее время имеет больший шанс выиграть выборы - шанс 70 из 100. Эти цифры совпадают с данными некоторых ведущих мировых бизнес-лидеров. 75 процентов членов глобального финансового совета CNBC считают, что Джо Байден победит на президентских выборах в США в ноябре, согласно последнему ежеквартальному опросу членов совета, опубликованному в пятницу.