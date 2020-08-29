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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6514651565166517
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 08:43

  Вкладчик1234 написав:Демократы начали что-то подозревать. Вдруг оказалось, что население Соединённых Штатов устало от протестов и беспорядков, поддержка антирасистской кампании снижается, а лозунг "Закон и порядок", брошенный Трампом, набирает популярность. Вот ведь беда-то какая. А как всё хорошо шло, казалось...

https://www.axios.com/democrats-protests-trump-biden-kenosha-74457d1c-e87b-47c1-b777-21c686e245c9.html

Согласно последнему опросу CNBC / Change Research, опасения по поводу коронавируса снизились в нескольких ключевых шести штатах, в то время как рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос и сейчас там составляет 48% по сравнению с 46% две недели назад.
Несмотря на рост рейтинга одобрения свой работы, президент Трамп по-прежнему отстает от своего оппонента-демократа Джо Байдена. Согласно сайту FiveThirtyEight Нейта Сильвера, Байден в настоящее время имеет больший шанс выиграть выборы - шанс 70 из 100. Эти цифры совпадают с данными некоторых ведущих мировых бизнес-лидеров.
75 процентов членов глобального финансового совета CNBC считают, что Джо Байден победит на президентских выборах в США в ноябре, согласно последнему ежеквартальному опросу членов совета, опубликованному в пятницу.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:55

Ещё одна феерическая история с грузинскими реформаторами.

Через Турцию в Грузию уехал бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, который должен был создать в Украине офис "инвестиционных нянь".

По крайней так об этом заявил президент Зеленский.

Источник "Страны" рассказал, что Варшаломидзе даже не смог за пять месяцев оформить помещение Офиса инвестиций в одном из корпусов завода "Арсенал". Также он жаловался Зеленскому на то, что работает без заработной платы, и что ему это уже надоело.

"После встречи с Зеленским ему перезвонил Шмыгаль, но так ничего и не решилось", - рассказал источник.

https://strana.ua/news/286889-levan-varshalmildze-vernulsja-v-hruziju.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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