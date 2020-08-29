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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6514651565166517
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 08:43

  Вкладчик1234 написав:Демократы начали что-то подозревать. Вдруг оказалось, что население Соединённых Штатов устало от протестов и беспорядков, поддержка антирасистской кампании снижается, а лозунг "Закон и порядок", брошенный Трампом, набирает популярность. Вот ведь беда-то какая. А как всё хорошо шло, казалось...

https://www.axios.com/democrats-protests-trump-biden-kenosha-74457d1c-e87b-47c1-b777-21c686e245c9.html

Согласно последнему опросу CNBC / Change Research, опасения по поводу коронавируса снизились в нескольких ключевых шести штатах, в то время как рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос и сейчас там составляет 48% по сравнению с 46% две недели назад.
Несмотря на рост рейтинга одобрения свой работы, президент Трамп по-прежнему отстает от своего оппонента-демократа Джо Байдена. Согласно сайту FiveThirtyEight Нейта Сильвера, Байден в настоящее время имеет больший шанс выиграть выборы - шанс 70 из 100. Эти цифры совпадают с данными некоторых ведущих мировых бизнес-лидеров.
75 процентов членов глобального финансового совета CNBC считают, что Джо Байден победит на президентских выборах в США в ноябре, согласно последнему ежеквартальному опросу членов совета, опубликованному в пятницу.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:55

Ещё одна феерическая история с грузинскими реформаторами.

Через Турцию в Грузию уехал бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, который должен был создать в Украине офис "инвестиционных нянь".

По крайней так об этом заявил президент Зеленский.

Источник "Страны" рассказал, что Варшаломидзе даже не смог за пять месяцев оформить помещение Офиса инвестиций в одном из корпусов завода "Арсенал". Также он жаловался Зеленскому на то, что работает без заработной платы, и что ему это уже надоело.

"После встречи с Зеленским ему перезвонил Шмыгаль, но так ничего и не решилось", - рассказал источник.

https://strana.ua/news/286889-levan-varshalmildze-vernulsja-v-hruziju.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:31

Ітогі подвєдьом. 2020-08-30

Ітогі подвєдьом. 2020-08-30

1) Зеленский в День памяти защитников Украины сделал заявление о "кровавых делах" войны на Донбассе (видео)
Плохо играет, отвратительно даже

2) Депутат из "Слуги народа" заявил о поджоге авто (фото, видео)
Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос в ночь на 29 августа заявил о поджоге его автомобиля неизвестными

Неугодным поджигают авто или дома.

Что-то Бубочка молчит. Зато, когда ОПЗЖ=шников "расстреляли", то Бубочка сразу высказался
Бубочка очень сильно беспокоится о Медведчуке, верно ведь zzzzzz ?

3) Фокин заявил, что выступает за особый статус для всего Донбасса
Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части

Такое заявляли и "главари" т.н. "ДНР/ЛНР", что ДНР/ЛНР распространяется на всю Донецкую и Луганскую область. Точнее, такое говорят из РФ, через рот этих самых "главарей"
Фокин им повторяет
Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса
...
Он уточнил, что готов во время поездки в ОРДЛО общаться с главарями боевиков в случае соответствующего поручения от президента или парламента

Ту сторону - амнистировать. Нашу сторону - расследовать преступления, как говорит Бубочка

Две области отдать под особый статус. Это измена и капитуляция

4) Украинские госбанки списали 26 миллиардов гривень неработающих кредитов
Доля неработающих кредитов в портфелях госбанков к июлю 2020 года составляла 63%

Но Бубочка хочет выдавать новые кредиты.

Украинские государственные банки по итогам первого полугодия 2020 года списали неработающие кредиты (Non-performing loan, NPL) за счет резервов на 26 млрд грн

А откуда эти самые резервы взялись ?
Потому что, НБУ такие нормы прописал за последние несколько лет, чтобы спасать банковскую систему.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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