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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6514651565166517
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:55

Ещё одна феерическая история с грузинскими реформаторами.

Через Турцию в Грузию уехал бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, который должен был создать в Украине офис "инвестиционных нянь".

По крайней так об этом заявил президент Зеленский.

Источник "Страны" рассказал, что Варшаломидзе даже не смог за пять месяцев оформить помещение Офиса инвестиций в одном из корпусов завода "Арсенал". Также он жаловался Зеленскому на то, что работает без заработной платы, и что ему это уже надоело.

"После встречи с Зеленским ему перезвонил Шмыгаль, но так ничего и не решилось", - рассказал источник.

https://strana.ua/news/286889-levan-varshalmildze-vernulsja-v-hruziju.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:31

Ітогі подвєдьом. 2020-08-30

Ітогі подвєдьом. 2020-08-30

1) Зеленский в День памяти защитников Украины сделал заявление о "кровавых делах" войны на Донбассе (видео)
Плохо играет, отвратительно даже

2) Депутат из "Слуги народа" заявил о поджоге авто (фото, видео)
Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос в ночь на 29 августа заявил о поджоге его автомобиля неизвестными

Неугодным поджигают авто или дома.

Что-то Бубочка молчит. Зато, когда ОПЗЖ=шников "расстреляли", то Бубочка сразу высказался
Бубочка очень сильно беспокоится о Медведчуке, верно ведь zzzzzz ?

3) Фокин заявил, что выступает за особый статус для всего Донбасса
Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части

Такое заявляли и "главари" т.н. "ДНР/ЛНР", что ДНР/ЛНР распространяется на всю Донецкую и Луганскую область. Точнее, такое говорят из РФ, через рот этих самых "главарей"
Фокин им повторяет
Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса
...
Он уточнил, что готов во время поездки в ОРДЛО общаться с главарями боевиков в случае соответствующего поручения от президента или парламента

Ту сторону - амнистировать. Нашу сторону - расследовать преступления, как говорит Бубочка

Две области отдать под особый статус. Это измена и капитуляция

4) Украинские госбанки списали 26 миллиардов гривень неработающих кредитов
Доля неработающих кредитов в портфелях госбанков к июлю 2020 года составляла 63%

Но Бубочка хочет выдавать новые кредиты.

Украинские государственные банки по итогам первого полугодия 2020 года списали неработающие кредиты (Non-performing loan, NPL) за счет резервов на 26 млрд грн

А откуда эти самые резервы взялись ?
Потому что, НБУ такие нормы прописал за последние несколько лет, чтобы спасать банковскую систему.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:55

А як живуть колонії «Русского мира»?

В первые секунды ролика увидел за спиной корреспондента яркие дорогие авто, динамичный город и подумал: "Оба-на! Вот тебе и оккупированный Донецк!".
А потом услышал: "Мы здесь, в Киеве ..." :)


"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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