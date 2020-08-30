Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ещё одна феерическая история с грузинскими реформаторами.
Через Турцию в Грузию уехал бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, который должен был создать в Украине офис "инвестиционных нянь".
По крайней так об этом заявил президент Зеленский.
Источник "Страны" рассказал, что Варшаломидзе даже не смог за пять месяцев оформить помещение Офиса инвестиций в одном из корпусов завода "Арсенал". Также он жаловался Зеленскому на то, что работает без заработной платы, и что ему это уже надоело.
"После встречи с Зеленским ему перезвонил Шмыгаль, но так ничего и не решилось", - рассказал источник.
Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части
Такое заявляли и "главари" т.н. "ДНР/ЛНР", что ДНР/ЛНР распространяется на всю Донецкую и Луганскую область. Точнее, такое говорят из РФ, через рот этих самых "главарей" Фокин им повторяет
Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса ... Он уточнил, что готов во время поездки в ОРДЛО общаться с главарями боевиков в случае соответствующего поручения от президента или парламента
Ту сторону - амнистировать. Нашу сторону - расследовать преступления, как говорит Бубочка
Две области отдать под особый статус. Это измена и капитуляция
Его фантастическое имение находится около маленького села Плюты (Обуховский район), что в 44 километрах от центра столицы. В Киевской области у Ахметова около 25 гектаров земли, которые окружены двойным забором. Помимо основного дома, а точнее - дворца, там есть еще несколько построек. На территории есть парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры украшают основной трехэтажный дом. А рядом с ним будет два фонтана в античном стиле. Ахметов построил себе отдельную линию обеспечения электричеством - это проект, который, по слухам, составляет 160-180 млн грн и включает проложения сетей 10 киловольт, с четырьмя генераторами и аккумуляторами в подземном бункере", - уточняет экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
Готується до ядерної війни?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД