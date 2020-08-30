Додано: Нед 30 сер, 2020 17:31

Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос в ночь на 29 августа заявил о поджоге его автомобиля неизвестными

Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части

Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса

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Он уточнил, что готов во время поездки в ОРДЛО общаться с главарями боевиков в случае соответствующего поручения от президента или парламента

Доля неработающих кредитов в портфелях госбанков к июлю 2020 года составляла 63%

Украинские государственные банки по итогам первого полугодия 2020 года списали неработающие кредиты (Non-performing loan, NPL) за счет резервов на 26 млрд грн

Ітогі подвєдьом. 2020-08-30Плохо играет, отвратительно дажеНеугодным поджигают авто или дома.Что-то Бубочка молчит. Зато, когда ОПЗЖ=шников "расстреляли", то Бубочка сразу высказалсяБубочка очень сильно беспокоится о Медведчуке, верно ведьТакое заявляли и "главари" т.н. "ДНР/ЛНР", что ДНР/ЛНР распространяется на всю Донецкую и Луганскую область. Точнее, такое говорят из РФ, через рот этих самых "главарей"Фокин им повторяетТу сторону - амнистировать. Нашу сторону - расследовать преступления, как говорит БубочкаДве области отдать под особый статус. Это измена и капитуляцияНо Бубочка хочет выдавать новые кредиты.А откуда эти самые резервы взялись ?Потому что, НБУ такие нормы прописал за последние несколько лет, чтобы спасать банковскую систему.