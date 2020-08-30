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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6514651565166517
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:55

Ещё одна феерическая история с грузинскими реформаторами.

Через Турцию в Грузию уехал бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, который должен был создать в Украине офис "инвестиционных нянь".

По крайней так об этом заявил президент Зеленский.

Источник "Страны" рассказал, что Варшаломидзе даже не смог за пять месяцев оформить помещение Офиса инвестиций в одном из корпусов завода "Арсенал". Также он жаловался Зеленскому на то, что работает без заработной платы, и что ему это уже надоело.

"После встречи с Зеленским ему перезвонил Шмыгаль, но так ничего и не решилось", - рассказал источник.

https://strana.ua/news/286889-levan-varshalmildze-vernulsja-v-hruziju.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:31

Ітогі подвєдьом. 2020-08-30

Ітогі подвєдьом. 2020-08-30

1) Зеленский в День памяти защитников Украины сделал заявление о "кровавых делах" войны на Донбассе (видео)
Плохо играет, отвратительно даже

2) Депутат из "Слуги народа" заявил о поджоге авто (фото, видео)
Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос в ночь на 29 августа заявил о поджоге его автомобиля неизвестными

Неугодным поджигают авто или дома.

Что-то Бубочка молчит. Зато, когда ОПЗЖ=шников "расстреляли", то Бубочка сразу высказался
Бубочка очень сильно беспокоится о Медведчуке, верно ведь zzzzzz ?

3) Фокин заявил, что выступает за особый статус для всего Донбасса
Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части

Такое заявляли и "главари" т.н. "ДНР/ЛНР", что ДНР/ЛНР распространяется на всю Донецкую и Луганскую область. Точнее, такое говорят из РФ, через рот этих самых "главарей"
Фокин им повторяет
Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса
...
Он уточнил, что готов во время поездки в ОРДЛО общаться с главарями боевиков в случае соответствующего поручения от президента или парламента

Ту сторону - амнистировать. Нашу сторону - расследовать преступления, как говорит Бубочка

Две области отдать под особый статус. Это измена и капитуляция

4) Украинские госбанки списали 26 миллиардов гривень неработающих кредитов
Доля неработающих кредитов в портфелях госбанков к июлю 2020 года составляла 63%

Но Бубочка хочет выдавать новые кредиты.

Украинские государственные банки по итогам первого полугодия 2020 года списали неработающие кредиты (Non-performing loan, NPL) за счет резервов на 26 млрд грн

А откуда эти самые резервы взялись ?
Потому что, НБУ такие нормы прописал за последние несколько лет, чтобы спасать банковскую систему.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:55

А як живуть колонії «Русского мира»?

В первые секунды ролика увидел за спиной корреспондента яркие дорогие авто, динамичный город и подумал: "Оба-на! Вот тебе и оккупированный Донецк!".
А потом услышал: "Мы здесь, в Киеве ..." :)




Цікаво якби донеччани в 2014 знали як обернеться їм дружба з Росією скільки б їх вийшло на захист України тоді.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 05:55

Его фантастическое имение находится около маленького села Плюты (Обуховский район), что в 44 километрах от центра столицы.
В Киевской области у Ахметова около 25 гектаров земли, которые окружены двойным забором. Помимо основного дома, а точнее - дворца, там есть еще несколько построек.
На территории есть парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры украшают основной трехэтажный дом. А рядом с ним будет два фонтана в античном стиле.
Ахметов построил себе отдельную линию обеспечения электричеством - это проект, который, по слухам, составляет 160-180 млн грн и включает проложения сетей 10 киловольт, с четырьмя генераторами и аккумуляторами в подземном бункере", - уточняет экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Готується до ядерної війни?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:14

  Ukrainian написав:А як живуть колонії «Русского мира»?

В первые секунды ролика увидел за спиной корреспондента яркие дорогие авто, динамичный город и подумал: "Оба-на! Вот тебе и оккупированный Донецк!".
А потом услышал: "Мы здесь, в Киеве ..." :)




Цікаво якби украинцы в 2014 знали як обернеться їм майдан и ассоциация з ЕС скільки б їх вийшло на захист власти тоді.

А Крым это не колония или там другой мир? :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:36

Lion+
Кримчан дорога не вразила
Ну проехал по открытой сегодня Тавриде от Севастополя до Симферополя - объезд эстакады в Железнодорожном как был, так и остался, со всеми ямами и пробками, Новопавловку тоже проезжаешь по старой дороге. Ни одного значимого участка не запустили. А фонари включили, да.


Воду привез или хоть пообещал? Верни Северо- Крымский канал, а дорога нам по…


На Ялтинской трассе повстречался с кортежем. Был не готов – даже монтировки под рукой не было...


Не кримчан теж

Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет (только воздушные и морские пути сообщения). Кроме того, до многих мелких городов по всей стране просто невозможно добраться в принципе


А какого-то черта заниматься стали именно Крымом, вместо того, чтобы улучшить ситуации с трафиком на своей территории

Строили все это люди Путина, красиво все это получилось, оттяпали под шумок Крым, потом начали строить через нужных людей инфраструктуру, за налоги россиян и рейтинг заработал и бабки через Ротенберга заработал))


Я вам скажу одно. До Крыма доллар был по 36, а сейчас 75 и рубль продолжает падать. Спасибо Путину с его амбициями императора, что он купил Крым за 50% моей зарплаты и зарплаты всех россиян, которая у меня в долларах была 2000 и спустя пару месяцев стала 700.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:02

Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:13

  Вкладчик1234 написав:


шо, пля, за страна - проходимцы разоблачают аферистов
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:35

  Lion+ написав:
Цікаво якби украинцы в 2014 знали як обернеться їм майдан и ассоциация з ЕС скільки б їх вийшло на захист власти тоді.

Lion+ И сколько пересичных россиян воспользуются твоей трассой? 2%? Такие инфрастуктурные пректы в нищих странах полный бред.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:19

  pesikot написав:3) Фокин заявил, что выступает за особый статус для всего Донбасса
Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части

Такое заявляли и "главари" т.н. "ДНР/ЛНР", что ДНР/ЛНР распространяется на всю Донецкую и Луганскую область. Точнее, такое говорят из РФ, через рот этих самых "главарей"
Фокин им повторяет

Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса
...
Он уточнил, что готов во время поездки в ОРДЛО общаться с главарями боевиков в случае соответствующего поручения от президента или парламента


Ту сторону - амнистировать. Нашу сторону - расследовать преступления, как говорит Бубочка

Две области отдать под особый статус. Это измена и капитуляция


Эти старцы из 90-х - мастера по сдаче интересов государства, могут похвастаться только доведением страны до кравчучки. Теперь успешно передают свой опыт зекоманде под аплодисменты мудрого нарида.
Schmit
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