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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6515651665176518
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:31

  Schmit написав:Эти старцы из 90-х - мастера по сдаче интересов государства, могут похвастаться только доведением страны до кравчучки. Теперь успешно передают свой опыт зекоманде под аплодисменты мудрого нарида.

Интересно, эту новость годичной давности я выкладывал на этом форуме.
При чём с полными перспективами, где озвученные сегодня это "цветочки".
- Вашей реакции "0"
Спасибо, модер её не сразу удалил.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 6515651665176518
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