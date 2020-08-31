Очередное про(е)..любленное лето
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Арсен Аваков подчеркивает, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными
Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе
Отдельные комментарии, что прозвучали в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины
Дедушка выболтал то, о чём и так говорят в ОП. Теперь начались отмазки
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В суде обсудят требования компенсации со стороны родственников
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По мнению представителя Донецка, нужно рисковать встречей нормандской четверки, но добиваться "разговора на равных и ради безопасного для себя мира"
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Следствие нашло важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видна невиновность военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива
Надеюсь, что эти доказательства реальные, а не как в деле убийства Шеремета.
Иначе, итальянцы шутки юмора не поймут
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б***. РукаЛицо
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Обыски проводятся сразу в нескольких районах оккупированного полуострова
Далеко не все крымские татары приняли оккупацию Крыма