Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Арсен Аваков подчеркивает, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными
Чернигов- депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец
Неплохой кандидат. Семья Тарасовцов известна в городе и области. Корюковские обои, если чё Сам Юрий Тарасовец, как депутат гор.совета, имеет политический опыт Имеет шансы, вопрос в том, какой процент черниговцев будет голосовать против нынешнего мэра Атрошенко
Но и нынешний черниговский мэр Атрошенко много чего сделал за свою каденцию.
Отремонтирован асфальт на многих улицах. И этот асфальт пережил несколько зим, хотя солью сыпят зимой нещадно На многих участках делали по уму - сперва замена подземных коммуникаций на участке ремонта, затем новый асфальт
Благоустройство парков, замена уличного освещения. Укладка тротуарной плитки Список можно долго продолжать
Но есть несколько нюансов. Злые языки говорят, что у тестя Атрошенко свой асфальтный завод. А сам Атрошенко, якобы, владеет заводом по производству тротуарной плитки Ну и отстроенный новый дом прямо в центре города с видом на благоустроенный парк Богдана Хмельницкого
Если у кого-то есть мнение по кандидатам от СН в вашем городе, то welcome
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot Фокин, конечно же, неправ. Россия - страна Агрессор, это решение Рады, которую избрал народ Украины! ЛНр-ДНР, незаконные формирования, которые поддерживает страна-агрессор! Ни о каком "мире", без решения Рады либо общенародного Референума, не может быть и речи! Однако, для ведения войны с Россией, Украине - нужны деньги, которые Запад не даёт "просто так"! Поэтому, нужно воевать за свои средства! Всё для Фронта! Всё для Победы!
Где взять деньги, если экономика схлопывается и так?
А что, если обязать каждого украинца - платить по 5 тысяч баксов в год, на ведение войны с Агрессором? Даже, если взять 40 млн человек, это будет меньше, чем тратят Передовые страны, но хоть как то, мы сможем провостоять агрессору!
Если нет 5 000 у.е. с человека, взымать эти средства насильно, путём изъятия органов, почки там, сердце(у одного из членов семьи в счёт оплаты остальных).
Как Вам такая идея? Иначе, где взять 200-300 млрдю у.е. в год, чтобы построить современную Армию, оснащённую своими Космическими силами, авианосцами, хотя бы десятком подлодок, ПРО с искусственным интеллектом, неизвестно!
Есть, конечно - альтернатива! Запад, прощает нам полностью госдолг и обеспечивает Бесплатную помощь, в виде современного оружия.
Replay написав:pesikot Фокин, конечно же, неправ. Россия - страна Агрессор, это решение Рады, которую избрал народ Украины! ЛНр-ДНР, незаконные формирования, которые поддерживает страна-агрессор! Ни о каком "мире", без решения Рады либо общенародного Референума, не может быть и речи! Однако, для ведения войны с Россией, Украине - нужны деньги, которые Запад не даёт "просто так"! Поэтому, нужно воевать за свои средства! Всё для Фронта! Всё для Победы!
Где взять деньги, если экономика схлопывается и так?
А что, если обязать каждого украинца - платить по 5 тысяч баксов в год, на ведение войны с Агрессором? Даже, если взять 40 млн человек, это будет меньше, чем тратят Передовые страны, но хоть как то, мы сможем провостоять агрессору!
Если нет 5 000 у.е. с человека, взымать эти средства насильно, путём изъятия органов, почки там, сердце(у одного из членов семьи в счёт оплаты остальных).
Как Вам такая идея? Иначе, где взять 200-300 млрдю у.е. в год, чтобы построить современную Армию, оснащённую своими Космическими силами, авианосцами, хотя бы десятком подлодок, ПРО с искусственным интеллектом, неизвестно!
Почему-то при ПО армия умудрилась вылезти из полной ж***, (в которую ее загнали вот такие вот фокины с кравчуками), развивалась и воевала в более тяжелых условиях, чем сейчас без 5к с каждого украинца. Альтернатива - вернуть ПО на место.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 31 сер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.