Додано: Пон 31 сер, 2020 19:59

pesikot Фокин, конечно же, неправ.

Россия - страна Агрессор, это решение Рады, которую избрал народ Украины!

ЛНр-ДНР, незаконные формирования, которые поддерживает страна-агрессор!

Ни о каком "мире", без решения Рады либо общенародного Референума, не может быть и речи!

Однако, для ведения войны с Россией, Украине - нужны деньги, которые Запад не даёт "просто так"!

Поэтому, нужно воевать за свои средства!

Всё для Фронта! Всё для Победы!



Где взять деньги, если экономика схлопывается и так?



А что, если обязать каждого украинца - платить по 5 тысяч баксов в год, на ведение войны с Агрессором?

Даже, если взять 40 млн человек, это будет меньше, чем тратят Передовые страны, но хоть как то, мы сможем провостоять агрессору!



Если нет 5 000 у.е. с человека, взымать эти средства насильно, путём изъятия органов, почки там, сердце(у одного из членов семьи в счёт оплаты остальных).



Как Вам такая идея?

Иначе, где взять 200-300 млрдю у.е. в год, чтобы построить современную Армию, оснащённую своими Космическими силами, авианосцами, хотя бы десятком подлодок, ПРО с искусственным интеллектом, неизвестно!



Есть, конечно - альтернатива!

Запад, прощает нам полностью госдолг и обеспечивает Бесплатную помощь, в виде современного оружия.