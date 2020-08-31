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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6516651765186519>
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:50

Ітогі подвєдьом. 2020-08-31

Ітогі подвєдьом. 2020-08-31
Очередное про(е)..любленное лето

1) "Особый статус" для всего Донбасса: Аваков жестко отреагировал на скандальное заявление Фокина
Арсен Аваков подчеркивает, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными

Разумков о заявлении Фокина: Есть военное преступление, которое не подлежит амнистии

В "Слуге народа" требуют вывести Фокина из состава ТКГ после его заявления по Донбассу
Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

"Не понимаю, в какой реальности он существует": эксперт оценил скандальное заявление Фокина по Донбассу

"Есть четкие красные линии": в ОП отреагировали на скандальное заявление Фокина по Донбассу
Отдельные комментарии, что прозвучали в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины

Дедушка выболтал то, о чём и так говорят в ОП. Теперь начались отмазки

2) БПЛА, гранатомет, стрелковое оружие: в штабе рассказали о новых нарушениях перемирия боевиками

3) Катастрофа MH17: в Нидерландах сегодня возобновятся слушания (видео)
В суде обсудят требования компенсации со стороны родственников

4) Перед Зеленским сложный выбор из двух вариантов по Донбассу ради "Нормандии": переговорщик
По мнению представителя Донецка, нужно рисковать встречей нормандской четверки, но добиваться "разговора на равных и ради безопасного для себя мира"

5) Аваков: следствие нашло свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Следствие нашло важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видна невиновность военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива

Надеюсь, что эти доказательства реальные, а не как в деле убийства Шеремета.
Иначе, итальянцы шутки юмора не поймут

6) "Слуга народа" представила своих кандидатов в мэры на местных выборах (список)

Юмориста Олега Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа"
б***. РукаЛицо

7) Оккупанты с раннего утра устроили масштабные обыски у крымских татар (фоторепортаж, видео)
Обыски проводятся сразу в нескольких районах оккупированного полуострова

Далеко не все крымские татары приняли оккупацию Крыма
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:01

Re: Політичні дискусії

Предлагаю обсудить кандидатов в мэры от СН

"Слуга народа" представила своих кандидатов в мэры на местных выборах (список)
Ну Филимонов в Одессе - это нечто. слов нет.

Чернигов- депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец

Неплохой кандидат.
Семья Тарасовцов известна в городе и области. Корюковские обои, если чё
Сам Юрий Тарасовец, как депутат гор.совета, имеет политический опыт
Имеет шансы, вопрос в том, какой процент черниговцев будет голосовать против нынешнего мэра Атрошенко

Но и нынешний черниговский мэр Атрошенко много чего сделал за свою каденцию.

Отремонтирован асфальт на многих улицах. И этот асфальт пережил несколько зим, хотя солью сыпят зимой нещадно
На многих участках делали по уму - сперва замена подземных коммуникаций на участке ремонта, затем новый асфальт

Благоустройство парков, замена уличного освещения. Укладка тротуарной плитки
Список можно долго продолжать

Но есть несколько нюансов.
Злые языки говорят, что у тестя Атрошенко свой асфальтный завод.
А сам Атрошенко, якобы, владеет заводом по производству тротуарной плитки
Ну и отстроенный новый дом прямо в центре города с видом на благоустроенный парк Богдана Хмельницкого

Если у кого-то есть мнение по кандидатам от СН в вашем городе, то welcome
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:48

Re: Політичні дискусії


Бывший "министр ДНР" спалил контору! ЛДНР не является стороной конфликта и контролируется Кремлем

Умом Россию не понять
Не надо братья утруждаться
Им, главное, везде насрать
И никогда не признаваться
(с) из каментов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:04

  Replay написав:pesikot Фокин, конечно же, неправ.
Россия - страна Агрессор, это решение Рады, которую избрал народ Украины!
ЛНр-ДНР, незаконные формирования, которые поддерживает страна-агрессор!
Ни о каком "мире", без решения Рады либо общенародного Референума, не может быть и речи!
Однако, для ведения войны с Россией, Украине - нужны деньги, которые Запад не даёт "просто так"!
Поэтому, нужно воевать за свои средства!
Всё для Фронта! Всё для Победы!

Где взять деньги, если экономика схлопывается и так?

А что, если обязать каждого украинца - платить по 5 тысяч баксов в год, на ведение войны с Агрессором?
Даже, если взять 40 млн человек, это будет меньше, чем тратят Передовые страны, но хоть как то, мы сможем провостоять агрессору!

Если нет 5 000 у.е. с человека, взымать эти средства насильно, путём изъятия органов, почки там, сердце(у одного из членов семьи в счёт оплаты остальных).

Как Вам такая идея?
Иначе, где взять 200-300 млрдю у.е. в год, чтобы построить современную Армию, оснащённую своими Космическими силами, авианосцами, хотя бы десятком подлодок, ПРО с искусственным интеллектом, неизвестно!


Почему-то при ПО армия умудрилась вылезти из полной ж***, (в которую ее загнали вот такие вот фокины с кравчуками), развивалась и воевала в более тяжелых условиях, чем сейчас без 5к с каждого украинца.
Альтернатива - вернуть ПО на место.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 31 сер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:07

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:16

  Replay написав:Schmit
При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!
Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!
Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!

А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!
НАТО, помогает только на словах!
К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!
Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!
При этом, ребята могут погибнуть!
Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!
Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!
А мы?
Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!
И нескольких млрд. в год, мало!
И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!

Россия -Агрессор?
Агрессор!
ЛНР-ДНР - проект России?
Да!
Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!
Так?
Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!
Сотни миллиардов!

У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?


«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».
«Горе побежденным».
Всем известные цитаты.
Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:20

  Replay написав:Schmit

Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!
Сотни миллиардов!

У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?


Выведите экономику из тени, перестаньте воровать и увидите эти деньги в бюджете
fler
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:51

  fler написав:
  Replay написав:Schmit

Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!
Сотни миллиардов!

У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?


Выведите экономику из тени, перестаньте воровать и увидите эти деньги в бюджете

:shock:
- Не ожидал, что что и Вы за Яроша и ПС агитировать будете.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:59

  Schmit написав:
  Replay написав:Schmit
При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!
Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!
Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!

А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!
НАТО, помогает только на словах!
К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!
Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!
При этом, ребята могут погибнуть!
Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!
Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!
А мы?
Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!
И нескольких млрд. в год, мало!
И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!

Россия -Агрессор?
Агрессор!
ЛНР-ДНР - проект России?
Да!
Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!
Так?
Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!
Сотни миллиардов!

У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?


«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».
«Горе побежденным».
Всем известные цитаты.
Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.

Хм, війна до останнього щирого українця?
З ким? Як довго?
Ти з окопа?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:03

Schmit
Зачем Проигрывать иои Капитулировать?
Войну ведут для того, чтобы Побеждать!

Крым -это Украина!
Надо освобождать Крым от России?
Выходит, надо иметь сопоставимую военную Млщь!

НАТО - умыло руки, они вписываться не будут, разве что - Кредиты дадут и старье продадут!

Итак, чтобы догнать Россию по вооружениям,Украине нужно 200 млрд долларов в год!

Для тех, кто не до коца пропил мозги, наша военка -спонсируется из Госбюджета!
Пётр Алексеевич Порошенко, совершил Подвиг и обложил "данью" на войну, каждую семью - 500 баксов в год!
Но этого, катастрофически мало!
Нужно, оринетировочно, раз в 40 больше, как минимум, т.к. нам нужно навёрстывать упущенное!

Если же каждая укринская семья, не сможет найти по 5000 у.е.в год с человека, то нужно буднт как-то договариваться с НАТО или ещё с кем-то!
Replay
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