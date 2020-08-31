Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Арсен Аваков подчеркивает, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными
Чернигов- депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец
Неплохой кандидат. Семья Тарасовцов известна в городе и области. Корюковские обои, если чё Сам Юрий Тарасовец, как депутат гор.совета, имеет политический опыт Имеет шансы, вопрос в том, какой процент черниговцев будет голосовать против нынешнего мэра Атрошенко
Но и нынешний черниговский мэр Атрошенко много чего сделал за свою каденцию.
Отремонтирован асфальт на многих улицах. И этот асфальт пережил несколько зим, хотя солью сыпят зимой нещадно На многих участках делали по уму - сперва замена подземных коммуникаций на участке ремонта, затем новый асфальт
Благоустройство парков, замена уличного освещения. Укладка тротуарной плитки Список можно долго продолжать
Но есть несколько нюансов. Злые языки говорят, что у тестя Атрошенко свой асфальтный завод. А сам Атрошенко, якобы, владеет заводом по производству тротуарной плитки Ну и отстроенный новый дом прямо в центре города с видом на благоустроенный парк Богдана Хмельницкого
Если у кого-то есть мнение по кандидатам от СН в вашем городе, то welcome
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Replay написав:pesikot Фокин, конечно же, неправ. Россия - страна Агрессор, это решение Рады, которую избрал народ Украины! ЛНр-ДНР, незаконные формирования, которые поддерживает страна-агрессор! Ни о каком "мире", без решения Рады либо общенародного Референума, не может быть и речи! Однако, для ведения войны с Россией, Украине - нужны деньги, которые Запад не даёт "просто так"! Поэтому, нужно воевать за свои средства! Всё для Фронта! Всё для Победы!
Где взять деньги, если экономика схлопывается и так?
А что, если обязать каждого украинца - платить по 5 тысяч баксов в год, на ведение войны с Агрессором? Даже, если взять 40 млн человек, это будет меньше, чем тратят Передовые страны, но хоть как то, мы сможем провостоять агрессору!
Если нет 5 000 у.е. с человека, взымать эти средства насильно, путём изъятия органов, почки там, сердце(у одного из членов семьи в счёт оплаты остальных).
Как Вам такая идея? Иначе, где взять 200-300 млрдю у.е. в год, чтобы построить современную Армию, оснащённую своими Космическими силами, авианосцами, хотя бы десятком подлодок, ПРО с искусственным интеллектом, неизвестно!
Почему-то при ПО армия умудрилась вылезти из полной ж***, (в которую ее загнали вот такие вот фокины с кравчуками), развивалась и воевала в более тяжелых условиях, чем сейчас без 5к с каждого украинца. Альтернатива - вернуть ПО на место.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 31 сер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав:Schmit При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы! Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"! Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!
А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет! НАТО, помогает только на словах! К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов! Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией! При этом, ребята могут погибнуть! Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами! Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!! А мы? Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало! И нескольких млрд. в год, мало! И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!
Россия -Агрессор? Агрессор! ЛНР-ДНР - проект России? Да! Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги! Так? Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм! Сотни миллиардов!
У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?
«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую». «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». «Горе побежденным». Всем известные цитаты. Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.
Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм! Сотни миллиардов!
У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?
Выведите экономику из тени, перестаньте воровать и увидите эти деньги в бюджете
- Не ожидал, что что и Вы за Яроша и ПС агитировать будете.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:Schmit При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы! Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"! Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!
А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет! НАТО, помогает только на словах! К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов! Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией! При этом, ребята могут погибнуть! Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами! Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!! А мы? Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало! И нескольких млрд. в год, мало! И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!
Россия -Агрессор? Агрессор! ЛНР-ДНР - проект России? Да! Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги! Так? Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм! Сотни миллиардов!
У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?
«Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую». «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». «Горе побежденным». Всем известные цитаты. Очень наивно думать, что если капитулировать в войне, то можно на чем-то сэкономить. Реально денег нужно будет еще больше, но уже не на развитие своей армии и страны.
Хм, війна до останнього щирого українця? З ким? Як довго? Ти з окопа?
Schmit Зачем Проигрывать иои Капитулировать? Войну ведут для того, чтобы Побеждать!
Крым -это Украина! Надо освобождать Крым от России? Выходит, надо иметь сопоставимую военную Млщь!
НАТО - умыло руки, они вписываться не будут, разве что - Кредиты дадут и старье продадут!
Итак, чтобы догнать Россию по вооружениям,Украине нужно 200 млрд долларов в год!
Для тех, кто не до коца пропил мозги, наша военка -спонсируется из Госбюджета! Пётр Алексеевич Порошенко, совершил Подвиг и обложил "данью" на войну, каждую семью - 500 баксов в год! Но этого, катастрофически мало! Нужно, оринетировочно, раз в 40 больше, как минимум, т.к. нам нужно навёрстывать упущенное!
Если же каждая укринская семья, не сможет найти по 5000 у.е.в год с человека, то нужно буднт как-то договариваться с НАТО или ещё с кем-то!