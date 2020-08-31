Replay написав:

При Порошенко, Армия развивалась... за кредитные и бюджетные баблосы!Конечно, можно поднять цены на комммуналку до 300 баксов за однокомнатную конуру, но это - будет несправедливо, т.к. народ - начнёт уплотняться и "спать стоя"!Можно поднять цены на хлеб до 10 баксов за булку, но тогда -народ, просто будет меньше жрать!А нам, надо воевать с Россией, которая строила свою армию - сотни лет!НАТО, помогает только на словах!К примеру, "НАТО на помогает катерами МК6", но за них - мы должны 600 млн баксов!Украина, должна взять кредит, оплатить катера, обучить своих украинских морякрв и...отправиьь ребят на войну с Россией!При этом, ребята могут погибнуть!Остальные украинцы - должны отдать деньги за катера, ещё и с процентами!Запад - получил ЗАКАЗ для своей промышленности, Заказ на кредит для своих банкиров, живую силу для противостояния с рашкой!!!А мы?Чтобы противостоять России, этиъ катеров, очень мало!И нескольких млрд. в год, мало!И Западу, на самом деле, на наше противостояние с Россией - плевать!Россия -Агрессор?Агрессор!ЛНР-ДНР - проект России?Да!Украина - воюет с Россией, своими силами, закупая оружие за свои деньги!Так?Если мы, готовы продолжать Войну, нам НУЖНЫ срочно деньгм!Сотни миллиардов!У кого есть идеи, где брать 200 млрд. долл. в год?